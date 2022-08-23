Над Севастополем знову вибухи, окупаційна влада каже: збили безпілотник

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив, що над містом спрацювала ППО, за його даними збили БПЛА.

Джерело: Развожаєв у Telegram

Пряма мова Развожаєва: "Над морем відпрацювали системи ППО. Збили БПЛА. Все гаразд, зберігаємо спокій".

Передісторія: