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Над Севастополем знову вибухи, окупаційна влада каже: збили безпілотник

Станіслав ПогоріловВівторок, 23 серпня 2022, 16:49
Над Севастополем знову вибухи, окупаційна влада каже: збили безпілотник
скриншот

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив, що над містом спрацювала ППО, за його даними збили  БПЛА.

Джерело: Развожаєв у Telegram

Пряма мова Развожаєва: "Над морем відпрацювали системи ППО. Збили БПЛА. Все гаразд, зберігаємо спокій".

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Передісторія:

  • Останні кілька днів із Севастополя періодично повідомляють про вибухи, проте офіційно їх ніхто не коментує. Лише якось Развожаєв повідомив, що у районі міста працює ППО.
  • 22 серпня окупаційна влада Севастополя почала перевірку бомбосховищ після серії вибухів, незважаючи на запевнення у надійності ППО.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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