Над Севастополем снова взрывы, оккупационные власти говорят: сбили беспилотник

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил, что над городом сработало ПВО, по его данным сбили БПЛА.

Источник: Развожаев в Telegram

Прямая речь Развожаева: "Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Все хорошо, сохраняем спокойствие".

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Предыстория:

Последние несколько дней из Севастополя периодически сообщают о взрывах, однако официально их никто не комментирует. Развожаев как-то сообщил, что в районе города работает ПВО.

22 августа оккупационные власти Севастополя начали проверку бомбоубежищ после серии взрывов, несмотря на заверения в надежности ПВО.