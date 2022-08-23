Над Севастополем снова взрывы, оккупационные власти говорят: сбили беспилотник
Вторник, 23 августа 2022, 16:49
Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил, что над городом сработало ПВО, по его данным сбили БПЛА.
Источник: Развожаев в Telegram
Прямая речь Развожаева: "Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Все хорошо, сохраняем спокойствие".
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Предыстория:
- Последние несколько дней из Севастополя периодически сообщают о взрывах, однако официально их никто не комментирует. Развожаев как-то сообщил, что в районе города работает ПВО.
- 22 августа оккупационные власти Севастополя начали проверку бомбоубежищ после серии взрывов, несмотря на заверения в надежности ПВО.
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