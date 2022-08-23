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Росіяни вдарили ракетою по приватних будинках у Дніпрі – мер

Роман ПетренкоВівторок, 23 серпня 2022, 17:41
усі фото ОВА

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що росіяни вдарили по приватних будинках у місті.

Джерело: Філатов у Facebook

Пряма мова Філатова: "Гаразд, вже можна тепер говорити, після того, як на місці вибуху побували журналісти.

Росіяни в****ли (вдарили – ред.) ракетою по приватних будинках на вулиці Томській.

Жодних військових цілей, нічого такого особливого… Просто приватні будинки звичайних людей".

Деталі: Філатов також відповів окупантам, що на кожній сесії міськради перейменовують десятки російських топонімів, щоби "російським поганим духом у Дніпрі не пахло".

В ОВА розповіли, що по Дніпру вдарили ракетою "Іскандер".

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Передісторія: 23 серпня російські війська вдарили з "Градів" по Нікополю і завдали ракетного удару по Дніпру – зруйновано кілька приватних будинків.

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Теми: Дніпрообстрілвійна
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