Росіяни вдарили ракетою по приватних будинках у Дніпрі – мер
Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що росіяни вдарили по приватних будинках у місті.
Джерело: Філатов у Facebook
Пряма мова Філатова: "Гаразд, вже можна тепер говорити, після того, як на місці вибуху побували журналісти.
Росіяни в****ли (вдарили – ред.) ракетою по приватних будинках на вулиці Томській.
Жодних військових цілей, нічого такого особливого… Просто приватні будинки звичайних людей".
Деталі: Філатов також відповів окупантам, що на кожній сесії міськради перейменовують десятки російських топонімів, щоби "російським поганим духом у Дніпрі не пахло".
В ОВА розповіли, що по Дніпру вдарили ракетою "Іскандер".
Передісторія: 23 серпня російські війська вдарили з "Градів" по Нікополю і завдали ракетного удару по Дніпру – зруйновано кілька приватних будинків.