Россияне ударили ракетой по частным домам в Днепре – мэр

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что россияне ударили по частным домам в городе.

Источник: Филатов в Facebook

Прямая речь Филатова: "Ладно, уже можно теперь говорить, после того как на месте взрыва побывали журналисты.

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Россияне в****ли (ударили – ред.) ракетой по частным домам на улице Томской.

Никаких военных целей, ничего такого особенного… Просто посёлок. Просто частные дома обычных людей".

Детали: Филатов также ответил оккупантам, что на каждой сессии горсовета переименовывают десятки российских топонимов, чтобы "российским поганым духом в Днепре не пахло".

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В ОВА рассказали, что по Днепру ударили ракетой "Искандер".

Предыстория: 23 августа российские войска ударили "Градами" по Никополю и нанесли ракетный удар по Днепру – разрушены несколько частных домов.