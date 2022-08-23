Зеленський: Судилище над українцями – це не про "червоні лінії", це крапка у переговорах з РФ

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що судилище у Маріуполі над захисниками "Азовсталі" поставить крапку у переговорах з Росією.

Джерело: пресслужба ОПУ, яка цитує Зеленського під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами перемовин з президентом Польща Анджеєм Дудою в Києві

Пряма мова Зеленського: "Це зрозумілі людські умови. Якщо до наших полонених ставитимуться саме так, як ви сказали, то це не про "червоні лінії". Про які переговори, про що взагалі говорити? На цьому – крапка. Мені нічого додати".

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