Зеленський: Судилище над українцями – це не про "червоні лінії", це крапка у переговорах з РФ

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що судилище у Маріуполі над захисниками "Азовсталі" поставить крапку у переговорах з Росією.

Джерело: пресслужба ОПУ, яка цитує Зеленського під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами перемовин з президентом Польща Анджеєм Дудою в Києві

Пряма мова Зеленського: "Це зрозумілі людські умови. Якщо до наших полонених ставитимуться саме так, як ви сказали, то це не про "червоні лінії". Про які переговори, про що взагалі говорити? На цьому – крапка. Мені нічого додати".

Що передувало:

Джерела УП в розвідці повідомляли, що окупанти планують скопіювати формат Нюрнберзького трибуналу під час показового судилища над українськими полоненими, перший етап якого пройде в Маріуполі.

За даними джерел, судилище хочуть провести не конкретно над бійцями "Азову" як підрозділу або над військовими України, а нібито над "ідеологією нацизму", таким чином намагаючись досягти задекларованої росіянами цілі "денацифікації".

За задумом окупантів, так званий "трибунал" проходитиме в багатьох локаціях, і Маріуполь буде лише першою з них. Іншою такою локацією, за даними розвідки, може бути окупований Херсон. Водночас перенесення цього процесу за межі окупованих територій джерела УП вважають малоймовірним.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна просить ООН та Міжнародний комітет Червоного хреста фіксувати судилище у Маріуполі над захисниками "Азовсталі", якщо окупанти зважаться на цей черговий злочин.