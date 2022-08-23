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Зеленський: Судилище над українцями – це не про "червоні лінії", це крапка у переговорах з РФ

Станіслав ПогоріловВівторок, 23 серпня 2022, 18:01
Володимир Зеленський, фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що судилище у Маріуполі над захисниками "Азовсталі" поставить крапку у переговорах з Росією.

Джерело: пресслужба ОПУ, яка цитує Зеленського під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами перемовин з президентом Польща Анджеєм Дудою в Києві

Пряма мова Зеленського: "Це зрозумілі людські умови. Якщо до наших полонених ставитимуться саме так, як ви сказали, то це не про "червоні лінії". Про які переговори, про що взагалі говорити? На цьому – крапка. Мені нічого додати".

Що передувало:

  • Джерела УП в розвідці  повідомляли, що окупанти планують скопіювати формат Нюрнберзького трибуналу під час показового судилища над українськими полоненими, перший етап якого пройде в Маріуполі.
  •  За даними джерел, судилище хочуть провести не конкретно над бійцями "Азову" як підрозділу або над військовими України, а нібито над "ідеологією нацизму", таким чином намагаючись досягти задекларованої росіянами цілі "денацифікації".
  • За задумом окупантів, так званий "трибунал" проходитиме в багатьох локаціях, і Маріуполь буде лише першою з них. Іншою такою локацією, за даними розвідки, може бути окупований Херсон. Водночас перенесення цього процесу за межі окупованих територій джерела УП вважають малоймовірним.
  • Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна просить ООН та Міжнародний комітет Червоного хреста фіксувати судилище у Маріуполі над захисниками "Азовсталі", якщо окупанти зважаться на цей черговий злочин.

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Теми: полоненіЗеленськийпереговориРосія
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