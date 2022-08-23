Зеленский: Судилище над украинцами – это не о "красных линиях", это точка в переговорах с РФ

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что судилище в Мариуполе над защитниками "Азовстали" поставит точку в переговорах с Россией.

Источник: пресс-служба ОПУ, которая цитирует Зеленского во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с президентом Польша Анджеем Дудой в Киеве

Прямая речь Зеленского: Это понятные человеческие условия. Если к нашим пленным будут относиться именно так, как вы сказали, то это не о "красных линиях". О каких переговорах, о чем вообще говорить? На этом – точка. Мне нечего добавить".

Что предшествовало:

Источники УП в разведке сообщали, что оккупанты планируют скопировать формат Нюрнбергского трибунала во время показательного судилища над украинскими пленными, первый этап которого пройдет в Мариуполе.

По данным источников, судилище хотят провести не конкретно над бойцами "Азова" как подразделения или над военными Украины, а якобы над "идеологией нацизма", пытаясь таким образом достичь задекларированной россиянами цели "денацификации".

По замыслу оккупантов, так называемый "трибунал" будет проходить во многих локациях, и Мариуполь будет только первой из них. Другой такой локацией, по данным разведки, может быть оккупированный Херсон. В то же время перенос этого процесса за пределы оккупированных территорий источники УП считают маловероятным.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина просит ООН и Международный комитет Красного креста фиксировать судилище в Мариуполе над защитниками "Азовстали", если оккупанты решятся на это очередное преступление.