Зеленский: Судилище над украинцами – это не о "красных линиях", это точка в переговорах с РФ

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что судилище в Мариуполе над защитниками "Азовстали" поставит точку в переговорах с Россией.

Источник: пресс-служба ОПУ, которая цитирует Зеленского во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с президентом Польша Анджеем Дудой в Киеве

Прямая речь Зеленского: Это понятные человеческие условия. Если к нашим пленным будут относиться именно так, как вы сказали, то это не о "красных линиях". О каких переговорах, о чем вообще говорить? На этом – точка. Мне нечего добавить".

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