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Зеленський розглядає участь у саміті G20 в залежності від ситуації на фронті

Станіслав ПогоріловВівторок, 23 серпня 2022, 18:30
Зеленський розглядає участь у саміті G20 в залежності від ситуації на фронті
Володимир Зеленський, фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що вдячний за запрошення на саміт G20, але прийме рішення щодо своєї участі в залежності від ситуації на фронті.

Джерело: пресслужба ОПУ, яка цитує Зеленського під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами перемовин з президентом Польща Анджеєм Дудою в Києві

Пряма мова Зеленського: "Я сказав, за яких умов ми готові там бути, і вдячні, що Україну запросили. І в якому форматі – це залежатиме від багатьох чинників. Для мене насамперед від того, що відбуватиметься на полях війни, на фронті".

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Теми: ЗеленськийУкраїна
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