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Зеленский рассматривает участие в саммите G20 в зависимости от ситуации на фронте

Станислав ПогориловВторник, 23 августа 2022, 18:30
Владимир Зеленский, фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что признателен за приглашение на саммит G20, но примет решение о своем участии в зависимости от ситуации на фронте.

Источник: пресс-служба ОПУ, которая цитирует Зеленского во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве

Прямая речь Зеленского: "Я сказал, при каких условиях мы готовы там быть, и благодарны за то, что Украину пригласили. И в каком формате – это будет зависеть от многих факторов. Для меня, прежде всего, от того, что будет происходить на полях войны, на фронте".

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Темы: ЗеленскийУкраина
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