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Росіяни били ракетами, але на Луганщині шість разів відступили – ОВА

Олена РощінаСереда, 24 серпня 2022, 09:31
Наслідки обстрілів Луганщини, фото Сергія Гайдая

У ніч перед Днем незалежності України російські війська завдали ракетні удари по Запоріжжю, району Дніпра, Харкову, Слов’янську та населених пунктах Луганської області.  

Джерело: дані обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах станом на 08:00 середи 24 серпня

Дослівно: "Луганщина: на фронті ніч була неспокійною і сьогодні. Населені пункти та укріплення українських військ на межі Луганщини і Донеччини витримали три ракетні удари та одну атаку з повітря.

13 разів росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії, а ще 17 – із реактивних систем залпового вогню. 5 разів застосовувались міномети. 

6 разів росіяни вимушені були відступити, коли пробували атакувати".

Деталі: У Донецькій області вночі був ракетний удар по Слов'янську, артобстріли Мар'їнки, Красногорівки, Георгіївки. За добу – один загиблий, двоє поранених

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Обстріляно Авдіївку, Торецьк, Красногорівку, с.Карлівка, смт Північне, смт Неліпівка. 

Пошкоджено 7 приватних житлових будинків, одна багатоповерхівка, ЛЕП, адмінбудівля педколеджу.

Область залишається без газу і частково без води й електрики.

Харківщина: 23 серпня вдень та пізно ввечері були обстріли Харкова. Більшість влучань у Шевченківському районі Харкова, але також були "прильоти" в Новобаварський районі. Зокрема у Шевченківському районі внаслідок обстрілу сталося загоряння 3-х поверхової будівлі: пожежу гасили близько 100 рятувальників.  

По області у вівторок вдень та вночі – обстріли Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів. Постраждали 5 цивільних людей.

У Дніпропетровській області росіяни обстріляли три райони. У Дніпровський райн прилетіли дві ракети. Сталася пожежа. Загасили. Інформація про постраждалих уточнюється. 

Нікопольський район обстріляли чотири рази за ніч. 

У Марганці постраждали двоє людей. Зруйновано кілька будинків, ще більше 10 пошкоджено. 

У Нікополі є руйнування житла. Без постраждалих. 

У Криворізькому районі обстріляли Карпівську та Широківську громади. У селі Кошове пошкоджена електромережа. Без жертв.

Запорізька область: опівночі ворог здійснив атаки по Запоріжжю. Ракети окупантів влучили в об’єкти інфраструктури Шевченківського району та неподалік Комунарського району. 

Інформація щодо постраждалих уточнюється. За попередніми даними жертв немає.

Миколаївська область: ввечері та протягом ночі – артобстріли за межами населених пунктів на території Широківської громади. Постраждалих немає. 

Вночі були обстріли Явкинського старостинського округу Баштанської громади. Є пошкоджені будинки. Кількість руйнувань уточнюється. За попередньою інформацією постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під обстріли потрапило село Висунськ. Вночі – обстріли смт Березнегувате. Виникла пожежа, внаслідок чого зруйновано два двоповерхових житлових будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Зранку – обстріли м. Новий Буг Новобузької громади. Відомо, що через обстріл виникла пожежа, внаслідок чого зруйновано двоповерховий житловий будинок. За попередньою інформацію постраждало 9 осіб, з них дві — дитини. Працюють служби по ліквідації наслідків ракетного удару.

Херсонська область: жителі Херсонщини у День прапора України змогли продемонструвати свою проукраїнську позицію, але тиск окупантів на жителів області зростає. 

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Теми: війнаЛуганська областьДонецька область
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