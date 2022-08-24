Россияне били ракетами, но в Луганской области шесть раз отступили – ОВА

В ночь перед Днем независимости Украины российские войска нанесли ракетные удары по Запорожью, району Днепра, Харькову, Славянску и населенным пунктам Луганской области.

Источник: данные областных военных администраций о ситуации в регионах по состоянию на 08:00 среды 24 августа

Дословно: "Луганщина: на фронте ночь была неспокойной и сегодня. Населенные пункты и укрепление украинских войск на границе Луганской и Донецкой областей выдержали три ракетных удара и одну атаку с воздуха.

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13 раз россияне обстреливали из ствольной артиллерии, а еще 17 – из реактивных систем залпового огня. 5 раз применялись минометы.

6 раз россияне вынуждены были отступить, когда пытались атаковать".

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Детали: В Донецкой области ночью был ракетный удар по Славянску, артобстрелы Марьинки, Красногоровки, Георгиевки. За сутки – один погибший, двое раненых.

Обстреляны Авдеевка, Торецк, Красногоровка, с.Карловка, пгт Северное, пгт Нелиповка.

Повреждены 7 частных жилых домов, одна многоэтажка, ЛЭП, админздание педколледжа.

Область остается без газа и частично без воды и электричества.

Харьковщина: 23 августа днем ​​и поздно вечером были обстрелы Харькова. Большинство попаданий в Шевченковском районе Харькова, но также были прилеты в Новобаварском районе. В частности, в Шевченковском районе в результате обстрела произошло возгорание 3-х этажного здания: пожар тушили около 100 спасателей.

По области во вторник днем ​​и ночью обстрелы Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов. Пострадали пять гражданских человек.

В Днепропетровской области россияне обстреляли три района. В Днепровский район прилетели две ракеты. Произошел пожар. Потушили. Информация о пострадавших уточняется.

Никопольский район был обстрелян четыре раза за ночь.

В Марганце пострадали два человека. Разрушены несколько домов, еще более 10 повреждены.

В Никополе есть разрушение жилья. Без пострадавших.

В Криворожском районе обстреляли Карповскую и Широковскую общины. В селе Кошевое повреждена электросеть. Без жертв.

Запорожская область: в полночь враг совершил атаки по Запорожью. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры Шевченковского района и недалеко от Коммунарского района.

Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, жертв нет.

Николаевская область: вечером и ночью – артобстрелы за пределами населенных пунктов на территории Широковской общины. Пострадавших нет.

Ночью были обстрелы Явкинского старостинского округа Баштанской общины. Есть поврежденные дома. Число разрушений уточняется. По предварительной информации, пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Под обстрелы попало село Высунск. Ночью – обстрелы пгт Березнеговатое. Возник пожар, в результате чего разрушены два двухэтажных жилых дома. Информация о пострадавших уточняется.

Утром – обстрелы г. Новый Буг Новобугской общины. Известно, что из-за обстрела возник пожар, в результате чего разрушен двухэтажный жилой дом. По предварительной информации, пострадали 9 человек, среди них два ребенка. Работают службы по ликвидации последствий ракетного удара.

Херсонская область: жители Херсонщины в День флага Украины смогли продемонстрировать свою проукраинскую позицию, но давление оккупантов на жителей области растет.