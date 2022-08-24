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Шойгу в День Независимости Украины заявил, что они специально тормозят свою "спецоперацию"

Ирина БалачукСреда, 24 августа 2022, 10:56
Шойгу в День Независимости Украины заявил, что они специально тормозят свою спецоперацию
Сергей Шойгу. Фото РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу в День Независимости Украины повторил свое заявление, что РФ якобы сознательно замедляет темпы наступления в Украине, чтобы "минимизировать жертвы среди мирного населения".

Источник: российский пропагандистский телеканал RT и РИА Новости со ссылкой на заявление Шойгу на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества 24 августа

Прямая речь Шойгу: "В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины – пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно".

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Детали: Министр обороны РФ также наврал, что российские военные "на освобожденных территориях организовали системную работу по налаживанию мирной жизни". По словам Шойгу, оккупанты якобы оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают инфраструктуру и системы жизнеобеспечения.

При этом он добавил, что якобы украинские военные якобы "применяют тактику выжженной земли, грубо нарушают международные нормы, действуют как террористы".

А поставки Западом вооружений Украине, по словам Шойгу, якобы "множат число жертв и затягивают военный конфликт на территории этой страны".

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Российский министр обороны также заявил, что "Киев, опасаясь разоблачений, расправляется с собственными солдатами, которые сдаются в плен".

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Темы: РосcиявойнаУкраина
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