Шойгу в День Независимости Украины заявил, что они специально тормозят свою "спецоперацию"
Министр обороны России Сергей Шойгу в День Независимости Украины повторил свое заявление, что РФ якобы сознательно замедляет темпы наступления в Украине, чтобы "минимизировать жертвы среди мирного населения".
Источник: российский пропагандистский телеканал RT и РИА Новости со ссылкой на заявление Шойгу на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества 24 августа
Прямая речь Шойгу: "В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины – пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно".
Детали: Министр обороны РФ также наврал, что российские военные "на освобожденных территориях организовали системную работу по налаживанию мирной жизни". По словам Шойгу, оккупанты якобы оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают инфраструктуру и системы жизнеобеспечения.
При этом он добавил, что якобы украинские военные якобы "применяют тактику выжженной земли, грубо нарушают международные нормы, действуют как террористы".
А поставки Западом вооружений Украине, по словам Шойгу, якобы "множат число жертв и затягивают военный конфликт на территории этой страны".
Российский министр обороны также заявил, что "Киев, опасаясь разоблачений, расправляется с собственными солдатами, которые сдаются в плен".
Предыстория:
- 24 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уже заявлял, что Россия якобы специально замедляет темпы наступления в Украине, чтобы "избежать жертв среди мирного населения и дать возможность людям эвакуироваться".
- 2 августа Шойгу заявил, что российская оккупация Донецкой области идет по плану.