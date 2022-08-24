Данілов про війну: Путін хоче перепочити, але він не зупиниться

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов вважає, що російський президент Володимир Путін не зупиниться в загарбницьких діях і готує ВПК Росії до тривалої війни проти України.

Джерело: Олексій Данілов в інтерв'ю польській газеті Wyborcza

Пряма мова: "Треба розуміти, що Володимир Путін поклав усе на одну карту – карту війни з Україною. Сподіватися, що він зупиниться і не спробує довести її до логічного кінця, – самообман.

Сьогодні Путін хоче відпочити, бо бачить, що росіяни "згорають", але ми знаємо, як важко сьогодні працює їхній військово-промисловий комплекс, знаємо кількість танків і ракет, якими вони оснащені.

Наші війська виконують потужну задачу по знищенню ворога. Чи можна це зробити швидко? На жаль, ні, тому що Росія – велика колоніальна країна. Хоча це називається федеративною країною, вони насправді колонізовані нації. Росія знищує їхню культуру, мову та традиції, і тепер вони (росіяни – ред.) хочуть використати їх групами у цій війні.

Перемогти Росію буде непростим завданням. Але ми усвідомлюємо, що сьогодні боремося не лише за себе, а й за Європу".

Деталі: Данілов наголосив, що військова допомога для України потрібна всьому цивілізованому світу, бо якщо тоталітарна держава переможе, цей "бумеранг" розлетиться по всьому світу, будь-хто силою зможе окупувати іншу країну.

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Секретар РНБОУ вважає, що "Путін поспішає", бо ще два-три роки – і буде абсолютно нове покоління, яке будуватиме Україну. Данілов навів приклад своїх синів, які росли вже без радянщини й "комуністично-комсомольської плісняви" – і виросли вільними людьми, які вільно розмовляють англійською мовою.

Також Данілов підтвердив свою думку, що ми за життя побачимо крах Росії: "Я впевнений у цьому. Ми побачимо вільну Ічкерію, Татарстан і, можливо, інші території".