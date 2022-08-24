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Данилов о войне: Путин хочет передохнуть, но он не остановится

Елена РощинаСреда, 24 августа 2022, 13:45
Алексей Данилов, фото Радио Свобода

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что российский президент Владимир Путин не остановится в захватнических действиях и готовит ВПК России к длительной войне против Украины.

Источник: Алексей Данилов в интервью польской газете Wyborcza

Прямая речь: "Нужно понимать, что Владимир Путин положил все на одну карту – карту войны с Украиной. Надеяться, что он остановится и не попытается довести ее до логического конца, – самообман.

Сегодня Путин хочет отдохнуть, видя, что россияне "сгорают", но мы знаем, как тяжело сегодня работает их военно-промышленный комплекс, знаем количество танков и ракет, которыми они оснащены.

Наши войска выполняют мощную задачу по уничтожению врага. Можно ли это сделать быстро? К сожалению, нет, потому что Россия – большая колониальная страна. Хотя это называется федеративной страной, они на самом деле колонизированные нации. Россия уничтожает их культуру, язык и традиции, и теперь они (россияне – ред.) хотят использовать их группами в этой войне.

Победить Россию будет непростой задачей. Но мы отдаем себе отчет, что сегодня боремся не только за себя, но и за Европу".

Детали: Данилов подчеркнул, что военная помощь для Украины нужна всему цивилизованному миру, потому что если тоталитарное государство победит, этот "бумеранг" разлетится по всему миру, любой сможет силой оккупировать другую страну.

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Секретарь СНБОУ считает, что "Путин спешит", потому что еще два-три года – и будет совершенно новое поколение, которое будет строить Украину. Данилов привел пример своих сыновей, которые росли уже без советщины и "коммунистически-комсомольской плесени" – и выросли свободными людьми, которые свободно говорят на английском языке.

Также Данилов подтвердил свое мнение, что мы при жизни увидим крах России: "Я уверен в этом. Мы увидим свободную Ичкерию, Татарстан и, возможно, другие территории".

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Темы: ДаниловвойнаПутинРосcия
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