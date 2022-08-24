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Данилов о войне: Путин хочет передохнуть, но он не остановится

Елена РощинаСреда, 24 августа 2022, 13:45
Данилов о войне: Путин хочет передохнуть, но он не остановится
Алексей Данилов, фото Радио Свобода

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что российский президент Владимир Путин не остановится в захватнических действиях и готовит ВПК России к длительной войне против Украины.

Источник: Алексей Данилов в интервью польской газете Wyborcza

Прямая речь: "Нужно понимать, что Владимир Путин положил все на одну карту – карту войны с Украиной. Надеяться, что он остановится и не попытается довести ее до логического конца, – самообман.

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Сегодня Путин хочет отдохнуть, видя, что россияне "сгорают", но мы знаем, как тяжело сегодня работает их военно-промышленный комплекс, знаем количество танков и ракет, которыми они оснащены.

Наши войска выполняют мощную задачу по уничтожению врага. Можно ли это сделать быстро? К сожалению, нет, потому что Россия – большая колониальная страна. Хотя это называется федеративной страной, они на самом деле колонизированные нации. Россия уничтожает их культуру, язык и традиции, и теперь они (россияне – ред.) хотят использовать их группами в этой войне.

Победить Россию будет непростой задачей. Но мы отдаем себе отчет, что сегодня боремся не только за себя, но и за Европу".

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Детали: Данилов подчеркнул, что военная помощь для Украины нужна всему цивилизованному миру, потому что если тоталитарное государство победит, этот "бумеранг" разлетится по всему миру, любой сможет силой оккупировать другую страну.

Секретарь СНБОУ считает, что "Путин спешит", потому что еще два-три года – и будет совершенно новое поколение, которое будет строить Украину. Данилов привел пример своих сыновей, которые росли уже без советщины и "коммунистически-комсомольской плесени" – и выросли свободными людьми, которые свободно говорят на английском языке.

Также Данилов подтвердил свое мнение, что мы при жизни увидим крах России: "Я уверен в этом. Мы увидим свободную Ичкерию, Татарстан и, возможно, другие территории".

Темы: ДаниловвойнаПутинРосcия
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