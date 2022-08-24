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Резніков: Ми переможемо окупантів, а РФ розвалиться

Олена РощінаСереда, 24 серпня 2022, 16:10
Олексій Резніков, фото Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що Україна переможе у війні з російськими загарбниками, а Російська Федерація розпадеться в осяжному майбутньому.

Джерело: Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону 24 серпня

Пряма мова: "Я бажаю нам усім вірити у перемогу України, бажаю вам і собі вірити в те, що добро точно переможе зло, тому що ми з вами знаходимося на світлій стороні сили, а світла сторона точно має перевагу над темрявою. 

Ми з вами здолаємо орків і країна Мордору (Росія – ред.), повірте мені, розвалиться на окремі державні утворення – і ми побачимо з вами розвал. А ми ж залишимося соборними, незалежними та єдиними".

Деталі: Резніков також згадав, що коли Україна здобула незалежність у 1991 році, йому здавалося, що треба розвивати державу й доводити свою самостійність, але підтримувати дружні стосунки з сусідами.  

"Я був переконаний, що ми будемо дружити з нашими сусідами, і мені й у голову не могло прийти, що найбільш нахабно і підступно поведе себе найближчий сусід", – сказав Резніков про війну, розпочату Росією проти України.  

Міністр також зізнався, що День незалежності став для нього зі святкового вихідного найважливішим днем в історії України.

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"Сьогодні за цей День Незалежності Україна платить великою кількістю людської крові, українським життям. І ми точно не повинні втратити цей шанс захистити свою незалежність. І ми точно її захистимо. І я хочу, щоби всі покоління українців святкували цей день, розуміючи, яку ціну за нього сплачено", – сказав Резніков.

Цьому передувало: Думку про близький розвал РФ внаслідок її війни проти України озвучував і секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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Теми: РезніковвійнаРосіясвяткування
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