Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Резніков: Ми переможемо окупантів, а РФ розвалиться

Олена РощінаСереда, 24 серпня 2022, 16:10
Резніков: Ми переможемо окупантів, а РФ розвалиться
Олексій Резніков, фото Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що Україна переможе у війні з російськими загарбниками, а Російська Федерація розпадеться в осяжному майбутньому.

Джерело: Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону 24 серпня

Пряма мова: "Я бажаю нам усім вірити у перемогу України, бажаю вам і собі вірити в те, що добро точно переможе зло, тому що ми з вами знаходимося на світлій стороні сили, а світла сторона точно має перевагу над темрявою. 

Реклама:

Ми з вами здолаємо орків і країна Мордору (Росія – ред.), повірте мені, розвалиться на окремі державні утворення – і ми побачимо з вами розвал. А ми ж залишимося соборними, незалежними та єдиними".

Деталі: Резніков також згадав, що коли Україна здобула незалежність у 1991 році, йому здавалося, що треба розвивати державу й доводити свою самостійність, але підтримувати дружні стосунки з сусідами.  

"Я був переконаний, що ми будемо дружити з нашими сусідами, і мені й у голову не могло прийти, що найбільш нахабно і підступно поведе себе найближчий сусід", – сказав Резніков про війну, розпочату Росією проти України.  

ВІДЕО ДНЯ

Міністр також зізнався, що День незалежності став для нього зі святкового вихідного найважливішим днем в історії України.

"Сьогодні за цей День Незалежності Україна платить великою кількістю людської крові, українським життям. І ми точно не повинні втратити цей шанс захистити свою незалежність. І ми точно її захистимо. І я хочу, щоби всі покоління українців святкували цей день, розуміючи, яку ціну за нього сплачено", – сказав Резніков.

Цьому передувало: Думку про близький розвал РФ внаслідок її війни проти України озвучував і секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Теми: РезніковвійнаРосіясвяткування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Резніков
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Резніков розповів, чи пропонував йому Зеленський іншу посаду
Останні новини
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
Усі новини...
Реклама: