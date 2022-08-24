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Резников: Мы победим оккупантов, а РФ развалится

Елена РощинаСреда, 24 августа 2022, 16:10
Резников: Мы победим оккупантов, а РФ развалится
Алексей Резников, фото Минобороны

Министр обороны Алексей Резников убежден, что Украина победит в войне с российскими захватчиками, а Российская Федерация распадется в обозримом будущем.

Источник: Алексей Резников в эфире национального телемарафона 24 августа

Прямая речь: "Я желаю нам всем верить в победу Украины, желаю вам и себе верить в то, что добро точно победит зло, потому что мы с вами находимся на светлой стороне силы, а светлая сторона точно имеет преимущество над тьмой.

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Мы с вами одолеем орков и страна Мордора (Россия – ред.), поверьте мне, развалится на отдельные государственные образования – и мы увидим с вами развал. Мы же останемся соборными, независимыми и едиными".

Детали: Резников также вспомнил, что когда Украина обрела независимость в 1991 году, ему казалось, что нужно развивать государство и доказывать свою самостоятельность, но поддерживать дружеские отношения с соседями.

"Я был убежден, что мы будем дружить с нашими соседями, и мне и в голову не могло прийти, что наиболее нагло и коварно поведет себя ближайший сосед", – сказал Резников о войне, начатой Россией против Украины.

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Министр также признался, что День независимости стал для него из праздничного выходного самым важным днем в истории Украины.

"Сегодня за этот День Независимости Украина платит большим количеством человеческой крови, украинской жизнью. И мы точно не должны упустить этот шанс защитить свою независимость. И мы ее точно защитим. И я хочу, чтобы все поколения украинцев праздновали этот день, понимая, какая цена за него уплачена", – сказал Резников.

Этому предшествовало: Мнение о близком развале РФ в результате ее войны против Украины озвучивал и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Темы: РезниковвойнаРосcияпразднования
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