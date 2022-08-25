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США: Судилище над українськими військовими в Маріуполі стане знущанням з правосуддя

Анастасія КалатурЧетвер, 25 серпня 2022, 01:25
ФОТО: GETTY

США засудили плани РФ провести так званий "трибунал" над захисниками "Азовсталі"  в окупованому Маріуполі.

Джерело: представник Держдепартаменту США Нед Прайс, Reuters

Пряма мова: "Кремль намагається відвести від себе відповідальність за агресивну війну президента Путіна та відвернути увагу від переконливих доказів звірств, які російські сили вчинили в Україні.

Заплановані показові процеси є нелегітимними та знущанням з правосуддя, і ми їх рішуче засуджуємо".

Деталі: Прайс нагадав, що  усі військовослужбовці ЗСУ, включно з вітчизняними та іноземними добровольцями, включеними до складу Збройних сил, мають право на статус військовополонених, і мають право на захист відповідно до Женевських конвенцій.

США закликали   Москву виконувати свої зобов'язання згідно з міжнародним правом, нагадавши, що  продовжуватимуть твердо підтримувати український народ, який захищає свою свободу.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Джерела УП в розвідці  повідомляли, що окупанти планують скопіювати формат Нюрнберзького трибуналу під час показового судилища над українськими полоненими, перший етап якого пройде в Маріуполі.
  • За задумом окупантів, так званий "трибунал" проходитиме в багатьох локаціях, і Маріуполь буде лише першою з них. Іншою такою локацією, за даними розвідки, може бути окупований Херсон. Водночас перенесення цього процесу за межі окупованих територій джерела УП вважають малоймовірним.
  • Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна просить ООН та Міжнародний комітет Червоного хреста фіксувати судилище у Маріуполі над захисниками "Азовсталі", якщо окупанти зважаться на цей черговий злочин.

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що яккщо росіяни все ж таки проведуть в Маріуполі показове судилище над українськими полоненими – це буде тією лінією, за якою будь-які переговори з РФ неможливі.

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Теми: СШАРосіяМаріуполь
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