США: Судилище над українськими військовими в Маріуполі стане знущанням з правосуддя

США засудили плани РФ провести так званий "трибунал" над захисниками "Азовсталі" в окупованому Маріуполі.

Джерело: представник Держдепартаменту США Нед Прайс, Reuters

Пряма мова: "Кремль намагається відвести від себе відповідальність за агресивну війну президента Путіна та відвернути увагу від переконливих доказів звірств, які російські сили вчинили в Україні.

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Заплановані показові процеси є нелегітимними та знущанням з правосуддя, і ми їх рішуче засуджуємо".

Деталі: Прайс нагадав, що усі військовослужбовці ЗСУ, включно з вітчизняними та іноземними добровольцями, включеними до складу Збройних сил, мають право на статус військовополонених, і мають право на захист відповідно до Женевських конвенцій.

США закликали Москву виконувати свої зобов'язання згідно з міжнародним правом, нагадавши, що продовжуватимуть твердо підтримувати український народ, який захищає свою свободу.

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