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США: Судилище над украинскими военными в Мариуполе станет издевательством над правосудием

Анастасия КалатурЧетверг, 25 августа 2022, 01:25
США: Судилище над украинскими военными в Мариуполе станет издевательством над правосудием
ФОТО: GETTY

США осудили планы РФ провести так называемый "трибунал" над защитниками "Азовстали" в оккупированном Мариуполе.

Источник: представитель Госдепартамента США Нед Прайс, Reuters

Прямая речь: "Кремль пытается отвести от себя ответственность за агрессивную войну президента Путина и отвлечь внимание от убедительных доказательств зверств, которые российские силы совершили в Украине.

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Запланированные показательные процессы нелегитимны и являются издевательством над правосудием, и мы их решительно осуждаем".

Детали: Прайс напомнил, что все военнослужащие ВСУ, включая отечественных и иностранных добровольцев, которые включены в состав Вооруженных сил, имеют право на статус военнопленных, и имеют право на защиту в соответствии с Женевскими конвенциями.

США призвали Москву выполнять свои обязательства согласно международному праву, напомнив, что будут продолжать твердо поддерживать украинский народ, который защищает свою свободу.

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Что предшествовало:

  • Источники УП в разведке сообщали, что оккупанты планируют скопировать формат Нюрнбергского трибунала во время показательного судилища над украинскими пленными, первый этап которого пройдет в Мариуполе.
  • По замыслу оккупантов, так называемый "трибунал" будет проходить во многих локациях, и Мариуполь будет только первой из них. Другой такой локацией, по данным разведки, может быть оккупированный Херсон. В то же время перенос этого процесса за пределы оккупированных территорий источники УП считают маловероятным.
  • Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина просит ООН и Международный комитет Красного креста фиксировать судилище в Мариуполе над защитниками "Азовстали", если оккупанты решятся на это очередное преступление.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что если россияне все-таки проведут в Мариуполе показательное судилище над украинскими пленниками – это будет той линией, после которой любые переговоры с РФ невозможны.

Темы: СШАРосcияМариуполь
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