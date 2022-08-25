США: Судилище над украинскими военными в Мариуполе станет издевательством над правосудием

США осудили планы РФ провести так называемый "трибунал" над защитниками "Азовстали" в оккупированном Мариуполе.

Источник: представитель Госдепартамента США Нед Прайс, Reuters

Прямая речь: "Кремль пытается отвести от себя ответственность за агрессивную войну президента Путина и отвлечь внимание от убедительных доказательств зверств, которые российские силы совершили в Украине.

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Запланированные показательные процессы нелегитимны и являются издевательством над правосудием, и мы их решительно осуждаем".

Детали: Прайс напомнил, что все военнослужащие ВСУ, включая отечественных и иностранных добровольцев, которые включены в состав Вооруженных сил, имеют право на статус военнопленных, и имеют право на защиту в соответствии с Женевскими конвенциями.

США призвали Москву выполнять свои обязательства согласно международному праву, напомнив, что будут продолжать твердо поддерживать украинский народ, который защищает свою свободу.

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