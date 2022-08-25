США: Судилище над украинскими военными в Мариуполе станет издевательством над правосудием
США осудили планы РФ провести так называемый "трибунал" над защитниками "Азовстали" в оккупированном Мариуполе.
Источник: представитель Госдепартамента США Нед Прайс, Reuters
Прямая речь: "Кремль пытается отвести от себя ответственность за агрессивную войну президента Путина и отвлечь внимание от убедительных доказательств зверств, которые российские силы совершили в Украине.
Запланированные показательные процессы нелегитимны и являются издевательством над правосудием, и мы их решительно осуждаем".
Детали: Прайс напомнил, что все военнослужащие ВСУ, включая отечественных и иностранных добровольцев, которые включены в состав Вооруженных сил, имеют право на статус военнопленных, и имеют право на защиту в соответствии с Женевскими конвенциями.
США призвали Москву выполнять свои обязательства согласно международному праву, напомнив, что будут продолжать твердо поддерживать украинский народ, который защищает свою свободу.
Что предшествовало:
- Источники УП в разведке сообщали, что оккупанты планируют скопировать формат Нюрнбергского трибунала во время показательного судилища над украинскими пленными, первый этап которого пройдет в Мариуполе.
- По замыслу оккупантов, так называемый "трибунал" будет проходить во многих локациях, и Мариуполь будет только первой из них. Другой такой локацией, по данным разведки, может быть оккупированный Херсон. В то же время перенос этого процесса за пределы оккупированных территорий источники УП считают маловероятным.
- Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина просит ООН и Международный комитет Красного креста фиксировать судилище в Мариуполе над защитниками "Азовстали", если оккупанты решятся на это очередное преступление.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что если россияне все-таки проведут в Мариуполе показательное судилище над украинскими пленниками – это будет той линией, после которой любые переговоры с РФ невозможны.