У Кривий Ріг прилетіли снаряди, поблизу Дніпра збили ракету, у Синельниківському районі 4-й удар

У Дніпропетровській області в ніч на 25 серпня зазнали обстрілів чотири райони, над Дніпровським районом вдалося збити ракету, у Синельниківському був четвертий удар за добу – там постраждали 8 людей, у Кривий Ріг прилетіли реактивні снаряди.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко і голова ВА Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова: "Надскладна ніч з постійними атаками і постраждалими… Російська армія обстріляла чотири райони – Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський.

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По Синельниківському району після опівночі ворог ударив вчетверте за добу. У Великомихайлівці зруйновані кілька будинків. Восьмеро постраждалих. Серед них троє дітей. Найменшій дівчинці усього 2 роки! Усі у лікарні".

Деталі: У селищі Чаплине Синельниківського району, де у День Незалежності стався удар по залізничній станції, тривають пошуково-рятувальні роботи.

"Російська атака, що сталася напередодні, забрала життя більш ніж 20 людей, з-поміж них двоє хлопчиків – 6 та 11 років. Вони просто гралися у себе вдома, коли туди прилетіли російські ракети. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни", – зазначив Резніченко.

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Нікопольський район ворог тричі накривав вогнем із "Градів" та важкої артилерії. У Нікополь та Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів. Минулося без постраждалих.

Криворізький район обстрілювали російські "Урагани" та "Смерчі". Поцілили по Апостолівській та Широківській громадах. Село Кошове залишилося без світла.

Кілька реактивних снарядів прилетіли і в один з районів Кривого Рогу. Є руйнація житла. Люди не ушкоджені.

Олександр Вілкул уточнив: "Близько другої години ночі орки завдали удару з РСЗВ "Торнадо-С" (операційна дальність цієї реактивної системи становить до 120 км) по Металургійному району Кривого Рогу. Вдарили по мирно сплячому місту реактивними снарядами із забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами".

Пошкоджено транспортні засоби, житловий будинок та адміністративні будівлі. Без втрат.

Сапери продовжують пошук боєприпасів, що не розірвалися.

На Дніпровський район росіяни скерували ракету. За даними Резніченка, українські військові її збили.