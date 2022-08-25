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В Кривой Рог прилетели снаряды, вблизи Днепра сбили ракету, в Синельниковском районе 4-й удар

Елена РощинаЧетверг, 25 августа 2022, 08:42

В Днепропетровской области в ночь на 25 августа подверглись обстрелам четыре района, над Днепровским районом удалось сбить ракету, в Синельниковском был четвертый удар за сутки – там пострадали 8 человек, в Кривой Рог прилетели реактивные снаряды.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и глава ВА Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь: "Российская армия обстреляла четыре района – Синельниковский, Никопольский, Криворожский и Днепровский.

По Синельниковскому району после полуночи враг ударил четвертый раз за сутки. В Великомихайловке разрушены несколько домов. Восемь пострадавших. Среди них трое детей. Самой маленькой девочке всего 2 года! Все в больнице".

Детали: В поселке Чаплино Синельниковского района, где в День Независимости произошел удар по железнодорожной станции, продолжаются поисково-спасательные работы.

"Российская атака, произошедшая накануне, унесла жизни более 20 человек, среди них двое мальчиков – 6 и 11 лет. Они просто играли у себя дома, когда туда прилетели российские ракеты. Полиция открыла уголовное производство относительно нарушения законов и обычаев войны", – отметил Резниченко.

Никопольский район враг трижды накрывал огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополь и Марганецкую общину прилетели 11 снарядов. Обошлось без пострадавших.

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Криворожский район обстреливали российские "Ураганы" и "Смерчи". Попали в Апостоловскую и Широковскую общины.

Несколько реактивных снарядов прилетели и в один из районов Кривого Рога. Есть разрушение жилья. Люди не пострадали.

Александр Вилкул уточнил: "Около двух часов ночи орки (россияне – ред.) нанесли удар из РСЗО "Торнадо-С" (операционная дальность этой реактивной системы составляет до 120 км) по Металлургическому району Кривого Рога. Ударили по мирно спящему городу реактивными снарядами с запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами". 

Повреждены транспортные средства, жилой дом и административные здания. Без потерь. 

Саперы продолжают поиск неразорвавшихся боеприпасов.

В Днепровский район россияне направили ракету. По данным Резниченко, украинские военные ее сбили.

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Темы: Днепропетровская областьДнепрКривой Рогвойна
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