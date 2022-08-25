Росіяни поливали вогнем Дніпропетровську, Донецьку й Миколаївську області – зведення ОВА

За минулу добу росіяни завдали ударів по Київщині, Харківщині та Миколаївщині, на Дніпропетровщині, Луганщині та Донеччині є загиблі.

Джерело: дані обласний військових адміністрації про ситуацію в регіонах станом на 08:00 четверга 22 серпня

На Дніпропетровщині стріляли усю ніч по чотирьох районах області. Вночі сталася ще одна атака на Синельниківський район – ракета прилетіла у Великомихайлівську громаду. Повідомляється про 8 постраждалих, серед них троє дітей. Усі поранені перебувають у лікарні. Нікопольський район тричі за ніч обстріляли з "Градів" та важкої артилерії. Без втрат. Криворізький район накрили "Смерчі" та "Урагани", поціливши по Апостолівській, Широківській громадах та Кривому Рогу. У селі Кошове перебило лінію електропередач. У Кривому Розі пошкоджені кілька будинків. Постраждалих немає.

У селищі Чаплине Синельниківського району тривають пошуково-рятувальні роботи. Після вчорашньої атаки там уже 25 загиблих, серед них двоє хлопчиків 6 та 11 років. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни.

Вночі зазнала ракетного обстрілу одна з громад Вишгородського району під Києвом. Зафіксовано два "прильоти". Жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає. Пожежі та руйнації житлових будівель чи об’єктів інфраструктури відсутні. Обстеження атакованої території триває.

Хмельниччина: вчора було завдано 2 ракетних удари по критичній інфраструктурі Шепетівського району. Пожежа локалізована. В будинках, що знаходяться поруч, та приміщенні школи вибито вікна, двері. За медичною допомогою звернулися 3 людей,

На Чернігівщині за минулу добу – 6 обстрілів, з них 5 – Новгород-Сіверський район, і один – Чернігівський район. Обстріли проводили із артилерії та мінометів. Без жертв на руйнувань.

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У другій половині дня 24 серпня у північній частині Чернігівського району силами ППО збито 2 російських безпілотники типу "Орлан-10". Вночі – обстріл Новгород-Сіверського району, із артилерії. Без втрат і руйнувань.

На Сумщині у середу в Есманській громаді — 7 "прильотів" з міномету, вдень — ще 4 зі ствольної артилерії. Зноб-Новгородська громада: опівдні 5 мінометних вибухів. Білопільська громада: після 18.40 мінометний обстріл 16 приходів. Втрат та руйнувань немає. Ніч була тихою.

На Полтавщині ніч минула спокійно. Напередодні вдень окупанти завдали 4 ракетні удари по військовій інфраструктурі у місті Миргород. Загиблих та поранених немає.

На Харківщині вночі зафіксували обстріли Харківського та Богодухівського району. Постраждали 2 людини. Детальна інформація уточнюється

На Луганщині вночі зафіксовано вісім артилерійських атак, а також дев’ять – мінометних. Чотири рази окупанти намагалися йти в танковий наступ. Поблизу трьох населених пунктів на Бахмутському напрямку росіяни завдали авіаударів.

Вночі на Донеччині завдали ударів по Слов'янську. Пошкоджені багатоповерхівки і приватні будинки. За добу — обстріли з артилерії, РСЗВ "Град", "Ураган", ракетні удари. Постраждали: Бахмут (житловий сектор), Авдіївка (житловий сектор); Торецьк (поле); с. Максимільянівка (житловий сектор); с. Новоочеретувате (лісосмуга); с. Диліївка (житловий сектор); м. Часів Яр (поле); с.Миколаївка (автодорога); с.Трудове (поле); м.Соледар (житловий сектор), с. Єлизаветівка (житловий сектор), с.Іллінка (житловий сектор). За добу по області — 3 загиблих і 1 поранений цивільний. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

Надвечір місто Миколаїв було атаковано реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч". Удар спрямовано на портову інфраструктуру. Постраждалих немає. Масштаби руйнувань уточнюються.

Вночі Миколаїв знову зазнав обстрілів. За попередньою інформацією, ворог завдав удару ракетами типу С-300. Відомо про влучання в приватний житловий сектор. Внаслідок обстрілу відбулось займання приватного будинку. Також пошкоджень зазнали декілька домівок. За попередньою інформацією, без жертв та постраждалих. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється.

Вчора також ворог обстріляв приватне сільськогосподарське підприємство у с. Котляреве, Шевченківської громади. Внаслідок пожежі знищено сільгосптехніку та покрівлю майстерні. Постраждалих немає. Також протягом дня під ворожими обстрілами було с. Новомиколаївка Первомайської громади. Постраждалих немає.

З вечора до п’ятої ранку — обстріли за межами населених пунктів Широківської громади. Також ввечері обстрілів зазнало с. Червона Долина. Влучання були в сільськогосподарські будівлі домогосподарств. Постраждалих немає.

Тривають обстріли Березнегуватської громади. Так, внаслідок ворожих обстрілів вранці, 25 серпня, в смт Березнегувате зруйновано житловий будинок. Постраждалих немає. Також протягом минулої доби було обстріляно прилеглі території сіл Лепетиха та Кавказ

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині та Житомирщині.

За минулу добу обстрілів зазнали населених пунктів в різних регіонах України.