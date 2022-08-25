Россияне поливали огнем Днепропетровскую, Донецкую и Николаевскую области – сводка ОВА

За прошедшие сутки россияне нанесли удары по Киевщине, Черниговщине, Харьковской области и Николаевщине, на Днепропетровщине, Луганщине и Донетчине есть погибшие.

Источник: данные областной военной администрации о ситуации в регионах по состоянию на 08:00 четверга 22 августа

В Днепропетровской области стреляли всю ночь по четырем районам области. Ночью произошла еще одна атака на Синельниковский район – ракета прилетела в Великомихайловскую общину. Сообщается о 8 пострадавших, среди них трое детей. Все раненые находятся в больнице.

Никопольский район трижды за ночь обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии. Без потерь.

Криворожский район накрыли "Смерчи" и "Ураганы", попав по Апостоловской, Широковской общинам и Кривому Рогу. В селе Кошево перебило линию электропередач. В Кривом Роге повреждены несколько домов. Пострадавших нет.

В поселке Чаплино Синельниковского района продолжаются поисково-спасательные работы. После вчерашней атаки там уже 25 погибших, в том числе двое мальчиков 6 и 11 лет. Полиция открыла уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны.

Ночью подверглась ракетному обстрелу одна из общин Вышгородского района под Киевом. Зафиксировано два "прилета". Жертв и раненых среди гражданских состояний на утро нет. Пожары и разрушения жилых построек или объектов инфраструктуры отсутствуют. Обследование атакуемой территории продолжается.

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Хмельнитчина: вчера были нанесены 2 ракетных удара по критической инфраструктуре Шепетовского района. Пожар локализован. В домах, которые находятся рядом, и в помещении школы выбиты окна, двери. За медицинской помощью обратились 3 человека,

В Черниговской области за минувшие сутки – 6 обстрелов, из них 5 – Новгород-Северский район, и один – Черниговский район. Обстрелы проводились из артиллерии и минометов. Без жертв к разрушениям.

Во второй половине дня 24 августа в северной части Черниговского района силами ПВО сбиты 2 российских беспилотника типа "Орлан-10". Ночью – обстрел Новгород-Северского района из артиллерии. Без потерь и разрушений.

На Сумщине в среду в Эсманской общине - 7 "прилетов" из миномета, днем ​​- еще 4 из ствольной артиллерии. Зноб-Новгородская община: в полдень 5 минометных взрывов. Белопольское общество: после 18.40 минометный обстрел 16 приходов. Потерь и разрушений нет. Ночь была тихой.

В Полтавской области ночь прошла спокойно. Накануне днем ​​оккупанты нанесли 4 ракетных удара по военной инфраструктуре в городе Миргород. Погибших и раненых нет.

В Харьковской области ночью зафиксировали обстрелы Харьковского и Богодуховского района. Пострадали 2 человека. Подробная информация уточняется

В Луганской области ночью зафиксировано восемь артиллерийских атак, а также девять – минометных. Четыре раза оккупанты пытались идти в танковое наступление. Вблизи трех населенных пунктов на Бахмутском направлении россияне нанесли авиаудары.

Ночью в Донецкой области нанесли удары по Славянску. Повреждены многоэтажки и частные дома. За сутки - обстрелы из артиллерии, РСЗО "Град", "Ураган", ракетные удары. Пострадали: Бахмут (жилой сектор), Авдеевка (жилой сектор); Торецк (поле); с. Максимилиановка (жилой сектор); с. Новотщеватое (лесополоса); с. Дилиевка (жилой сектор); г. Часов Яр (поле); с. Николаевка (автодорога); с.Трудовое (поле); г. Соледарь (жилой сектор), с. Елизаветовка (жилой сектор), с.Ильинка (жилой сектор). За сутки по области — 3 погибших и 1 раненый гражданский. Область остается без газа и частично без воды и электричества. Обязательная эвакуация населения продолжается.

К вечеру город Николаев был атакован реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч". Удар направлен на портовую инфраструктуру. Пострадавших нет. Масштабы разрушений уточняются.

Ночью Николаев снова подвергся обстрелам. По предварительной информации, враг нанес удар ракетами типа С-300. Известно о попадании в частный жилищный сектор. В результате обстрела произошло возгорание частного дома. Также повреждения получили несколько домов. По предварительной информации, без жертв и пострадавших. Информация о последствиях разрушений уточняется.

Вчера враг обстрелял частное сельскохозяйственное предприятие в с. Котлярово, Шевченковской общины. В результате пожара уничтожена сельхозтехника и кровля мастерской. Пострадавших нет. Также в течение дня под вражескими обстрелами было с. Новониколаевка Первомайской общины. Пострадавших нет.

С вечера до пяти утра — обстрелы за пределами населенных пунктов Широковского общества. Также вечером обстрелы подверглись с. Красная Долина. Попадания были в сельскохозяйственные здания домохозяйств. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы Березнеговатской общины. Так, в результате вражеских обстрелов утром, 25 августа, в пгт Березнеговатое разрушен жилой дом. Пострадавших нет. Также за прошедшие сутки были обстреляны прилегающие территории сел Лепетиха и Кавказ.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновецкой, Одесской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Житомирской.

За минувшие сутки обстрелы подверглись населенным пунктам в разных регионах Украины.