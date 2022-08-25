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Росія стягнула понад 400 літаків та 360 вертольотів до кордонів України

"Українська правда"Четвер, 25 серпня 2022, 11:44
Росія стягнула понад 400 літаків та 360 вертольотів до кордонів України
Вертоліт Ка-52, фото з Вікіпедії

Довкола кордонів України перебуває понад 400 літаків та близько 360 бойових вертольотів. 

Джерело: речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 25 серпня

Пряма мова: "Довкола наших кордонів знаходиться угруповання літаків Росії – понад 400 бойових літаків. Також є 360 вертольотів, із них понад 150 – ударні, такі як Ка 52".

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Деталі: Він додав, що противник активно застосовує тактично авіцію. Винищувачі патрулюють повітряний простір Білорусі, Росії, тимчасово окупованих територій, а також акваторію Чорного та Азовського морів. Постійно у небі перебувають літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та літаки-ретранслятори Іл-22.

Нагадаємо: За даними Повітряних сил, на початку повномасштабного вторгнення Росія зосередила біля кордонів України 700 літальних апаратів: 450 літаків та 250 вертольотів.

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Відтоді Повітряні сили ЗСУ знищили чимало авіаційної техніки ворога, водночас противник має змогу поповнювати цей склад, підтягуючи борти з середини країни.

Перед 24 серпня, за даними Ігната, 430 літаків і понад 360 вертольотів були зосереджені на аеродромах поблизу кордонів України в РФ, Білорусі і на території окупованого Криму.

Теми: Росіякордонвійна
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