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Росія стягнула понад 400 літаків та 360 вертольотів до кордонів України

"Українська правда"Четвер, 25 серпня 2022, 11:44
Вертоліт Ка-52, фото з Вікіпедії

Довкола кордонів України перебуває понад 400 літаків та близько 360 бойових вертольотів. 

Джерело: речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 25 серпня

Пряма мова: "Довкола наших кордонів знаходиться угруповання літаків Росії – понад 400 бойових літаків. Також є 360 вертольотів, із них понад 150 – ударні, такі як Ка 52".

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Деталі: Він додав, що противник активно застосовує тактично авіцію. Винищувачі патрулюють повітряний простір Білорусі, Росії, тимчасово окупованих територій, а також акваторію Чорного та Азовського морів. Постійно у небі перебувають літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та літаки-ретранслятори Іл-22.

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Теми: Росіякордонвійна
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