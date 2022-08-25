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Россия стянула более 400 самолетов и 360 вертолетов к границам Украины

"Украинская правда"Четверг, 25 августа 2022, 11:44
Россия стянула более 400 самолетов и 360 вертолетов к границам Украины
Вертолет Ка-52, фото из Википедии

Вокруг границ Украины находится более 400 самолетов и около 360 боевых вертолетов.

Источник: спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге 25 августа

Прямая речь: "Вокруг наших границ находится группа самолетов России – более 400 боевых самолетов. Также есть 360 вертолетов, из них более 150 – ударные, такие как Ка 52".

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Детали: Он добавил, что противник активно постоянно применяет тактически авицию. Истребители постоянно патрулируют воздушное пространство Беларуси, России, временно оккупированных территорий, а также акваторию Черного и Азовского морей. Постоянно в небе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.

Напомним: По данным Воздушных сил, в начале полномасштабного вторжения Россия сосредоточила у границ Украины 700 летательных аппаратов: 450 самолетов и 250 вертолетов.

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С тех пор Воздушные силы ВСУ уничтожили немало авиационной техники врага, в то же время противник может пополнять этот состав, подтягивая борта изнутри страны.

Перед 24 августа, по данным Игната, 430 самолетов и более 360 вертолетов были сосредоточены на аэродромах вблизи границ Украины в РФ, Беларуси и на территории оккупированного Крыма.

Темы: Росcияграницавойна
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