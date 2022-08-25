Росія знову обстріляла Оріхів на Запоріжжі: загинув підліток

25 серпня окупанти обстріляли з артилерії місто Оріхів на Запоріжжі – загинув підліток, важкі травми отримала пенсіонерка.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Деталі: За його словами, ворог протягом кілької годин масовано обстрілював з артилерії Оріхів та населені пункти навколо. Зруйновані десятки приватних будинків.

Пряма мова: "Загинув 17-річний юнак. Його було важко поранено, помер дорогою до шпиталю. Ще одна жінка з селища Преображенка, 66 років, зазнала тяжких поранень під час ворожої атаки".

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