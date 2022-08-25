Россия снова обстреляла Орехов в Запорожье: погиб подросток
Четверг, 25 августа 2022, 15:05
25 августа оккупанты обстреляли из артиллерии город Орехов на Запорожье – погиб подросток, тяжелые травмы получила пенсионерка.
Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram
Детали: По его словам, враг в течение нескольких часов массированно обстреливал из артиллерии Орехов и населенные пункты вокруг. Разрушены десятки частных домов.
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Прямая речь: "Погиб 17-летний юноша. Он был тяжело ранен, умер по дороге в госпиталь. Еще одна женщина из поселка Преображенка, 66 лет, получила тяжелые ранения во время вражеской атаки".
Напомним:
- 24 августа оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Орехова.
- Недавно враг обстрелял жилые кварталы Никополя на Днепропетровщине и Орехова в Запорожье — ранения получили по меньшей мере 10 человек и один человек погиб.
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