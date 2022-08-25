Україна вже повернула з Росії 53 дитини – Верещук
Україна вже змогла повернути з Росії 53 дітей і наразі готує позови проти РФ за фактами так званого "усиновлення" викрадених та вивезених українських дітей.
Джерело: віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі марафону новин
Деталі: За словами міністра, наразі з приводу викрадення дітей на окупованих територіях на гарячу лінію Мінреінтеграції можуть звернутися батьки, родичі чи знайомі.
Пряма мова Верещук: "Ми в кожному конкретному випадку дізнаємося інформацію, фіксуємо її, і якщо ми знаходимо дитину на території Російської Федерації, то робимо все, щоб повернути дитину. 53 діток таким чином уже вдалося повернути".
Деталі: Міністр також додала, що зараз також триває робота щодо позовної діяльності.
Мінреінтеграції фіксує випадки так званого "усиновлення" українських дітей в Росії, щоб позиватися і вимагати притягнути до відповідальності Росію, бо "це є злочин проти нашої держави, проти наших дітей".
Передісторія:
- Раніше в Росії заявили про "усиновлення" тисячі дітей, депортованих з Маріуполя.
- На сайті управління з питань сім'ї та дитинства Краснодарського краю повідомлялося, ще понад 300 українських дітей наразі знаходяться у черзі на "усиновлення". Вони перебували у спеціалізованих установах Краснодарського краю.