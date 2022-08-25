Україна вже повернула з Росії 53 дитини – Верещук

Україна вже змогла повернути з Росії 53 дітей і наразі готує позови проти РФ за фактами так званого "усиновлення" викрадених та вивезених українських дітей.

Джерело: віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі марафону новин

Деталі: За словами міністра, наразі з приводу викрадення дітей на окупованих територіях на гарячу лінію Мінреінтеграції можуть звернутися батьки, родичі чи знайомі.

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Пряма мова Верещук: "Ми в кожному конкретному випадку дізнаємося інформацію, фіксуємо її, і якщо ми знаходимо дитину на території Російської Федерації, то робимо все, щоб повернути дитину. 53 діток таким чином уже вдалося повернути".

Деталі: Міністр також додала, що зараз також триває робота щодо позовної діяльності.

Мінреінтеграції фіксує випадки так званого "усиновлення" українських дітей в Росії, щоб позиватися і вимагати притягнути до відповідальності Росію, бо "це є злочин проти нашої держави, проти наших дітей".

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