Украина уже вернула из России 53 ребенка – Верещук
Украина уже смогла вернуть из России 53 детей и готовит иски против РФ по фактам так называемого "усыновления" похищенных и вывезенных украинских детей.
Источник: вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире марафона новостей
Детали: По словам министра, по поводу похищения детей на оккупированных территориях на горячую линию Минреинтеграции могут обратиться родители, родственники и знакомые.
Прямая речь Верещук: "Мы в каждом конкретном случае узнаем информацию, фиксируем ее, и если мы находим ребенка на территории Российской Федерации, то делаем все, чтобы вернуть ребенка. 53 детей таким образом уже удалось вернуть".
Детали: Министр также добавила, что сейчас продолжается работа и по подаче исков против РФ.
Минреинтеграции фиксирует случаи так называемого "усыновления" украинских детей в России, чтобы судиться и требовать привлечь к ответственности Россию, потому что "это преступление против нашего государства, против наших детей".
Предыстория:
- Ранее в России заявили об "усыновлении" тысячи детей, депортированных из Мариуполя.
- На сайте управления по вопросам семьи и детства Краснодарского края сообщалось, что еще более 300 украинских детей стоят в очереди на "усыновление". Они находились в специализированных учреждениях Краснодарского края.