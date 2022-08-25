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Украина уже вернула из России 53 ребенка – Верещук

Ирина БалачукЧетверг, 25 августа 2022, 15:58
Ирина Верещук. Фото из Telegram

Украина уже смогла вернуть из России 53 детей и готовит иски против РФ по фактам так называемого "усыновления" похищенных и вывезенных украинских детей.

Источник: вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире марафона новостей

Детали: По словам министра, по поводу похищения детей на оккупированных территориях на горячую линию Минреинтеграции могут обратиться родители, родственники и знакомые.

Прямая речь Верещук: "Мы в каждом конкретном случае узнаем информацию, фиксируем ее, и если мы находим ребенка на территории Российской Федерации, то делаем все, чтобы вернуть ребенка. 53 детей таким образом уже удалось вернуть".

Детали: Министр также добавила, что сейчас продолжается работа и по подаче исков против РФ.

Минреинтеграции фиксирует случаи так называемого "усыновления" украинских детей в России, чтобы судиться и требовать привлечь к ответственности Россию, потому что "это преступление против нашего государства, против наших детей".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее в России заявили об "усыновлении" тысячи детей, депортированных из Мариуполя.
  • На сайте управления по вопросам семьи и детства Краснодарского края сообщалось, что еще более 300 украинских детей стоят в очереди на "усыновление". Они находились в специализированных учреждениях Краснодарского края.

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Темы: УкраинавойнадетиВерещук
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