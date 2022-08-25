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Внаслідок удару по Чаплиному загинуло подружжя з Донеччини – рятувальник

Катерина ТищенкоЧетвер, 25 серпня 2022, 21:40
Внаслідок удару по Чаплиному загинуло подружжя з Донеччини – рятувальник
Наслідки удару по Чаплиному, фото Укрінформ

Серед загиблих внаслідок російського удару по селищу Чаплине Дніпропетровської області було подружжя переселенців з Донеччини.

Джерело: Укрінформ з посиланням на начальника 10-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Артема Журавльова

Деталі: Рятувальник розповів, що 24 серпня в селище прилетіло 8 реактивних снарядів: 5 касетних, три фугасних. Гатили також із "Смерча" та випустили ракети "Іскандер".

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За словами Журавльова, о 14:40 ракета влучила у приватний житловий будинок, знищивши його.

"Майже через годину ракета влучала в залізничну станцію Чаплине Придніпровської залізниці. Пожежа охопила 5 пасажирських вагонів. Силами ДСНС та місцевої пожежної команди пожежного поїзда її загасили. За 50 метрів від епіцентру подій було знайдено провідницю вагону. Співробітниками ДСНС їй було надано домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю", - розповів він.

За словами рятувальника, в момент ракетного удару по залізничній станції поруч проїжджав легковий автомобіль, в якому перебувала родина з Донецької області.

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Батьки згоріли в авто, а дитину 2005 року народження викинуло на дорогу, де її знайшов голова територіальної громади, дитина вижила.

Загалом в результаті ворожої атаки знищено 2 приватних будинки, пошкоджено 30 будинків та 35 господарчих споруд, знищено автомобіль, пошкоджено ще 3, постраждала будівля Укрпошти.

Голова Дубовикiвської сільської ради Синельниківського району Микола Карнаух додав, що фіксування наслідків атаки ще триває. Мова може йти про пошкодження близько 200 будинків.

Що передувало: 24 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що під час ракетного удару по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині 22 людини загинуло.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару загинуло 25 осіб, з яких двоє дітей, ще 31 особа дістала поранень.

Теми: Дніпропетровська областьвійнаДонецька область
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