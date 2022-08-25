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В результате удара по Чаплиному погибли супруги из Донецкой области – спасатель

Катерина ТищенкоЧетверг, 25 августа 2022, 21:40
В результате удара по Чаплиному погибли супруги из Донецкой области – спасатель
Последствия удара по Чаплино, фото Укринформ

Среди погибших в результате российского удара по поселку Чаплино Днепропетровской области были супруги переселенцев из Донецкой области.

Источник: Укринформ со ссылкой на начальника 10-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Артема Журавлева

Детали: Спасатель рассказал, что 24 августа в поселок прилетело 8 реактивных снарядов: 5 кассетных, три фугасных. Били также из "Смерча" и выпустили ракеты "Искандер".

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По словам Журавлева, в 14:40 ракета попала в частный жилой дом, уничтожив его.

"Почти через час ракета попадала в железнодорожную станцию ​​Чаплино Приднепровской железной дороги. Пожар охватил 5 пассажирских вагонов. Силами ГСЧС и местной пожарной команды пожарного поезда ее потушили. В 50 метрах от эпицентра событий была найдена проводница вагона. Она госпитализирована", - рассказал он.

По словам спасателя, в момент ракетного удара по железнодорожной станции рядом проезжал легковой автомобиль, в котором находилась семья из Донецкой области.

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Родители сгорели в авто, а ребенка 2005 года рождения выбросило на дорогу, где его нашел глава территориальной общины, ребенок выжил.

Всего в результате вражеской атаки уничтожены 2 частных дома, повреждены 30 домов и 35 хозяйственных сооружений, уничтожены автомобиль, повреждены еще 3, пострадало здание Укрпочты.

Председатель Дубовиковского сельского совета Синельниковского района Николай Карнаух добавил, что фиксирование последствий атаки продолжается. Речь может идти о повреждении около 200 домов.

Что предшествовало: 24 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что во время ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино на Днепропетровщине 22 человека погибли.

Позже стало известно, что вследствие удара погибло 25 человек, из которых двое детей, еще 31 человек получил ранения.

Темы: Днепропетровская областьвойнаДонецкая область
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