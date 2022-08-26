Україна закликає МАГАТЕ й ООН приїхати на ЗАЕС і подивитися на зброю росіян
Міністр енергетики України Герман Галущенко закликає МАГАТЕ й ООН організувати спільну місію на Запорізьку атомну електростанцію для контролю ядерної безпеки та застосування зброї російськими військами на території ЗАЕС.
Джерело: Герман Галущенко у Facebook
Пряма мова: "Хочу ще раз звернутись до світової спільноти: спільна місія МАГАТЕ і ООН на ЗАЕС має мати мандат для дослідження не тільки норм забезпечення ядерної безпеки, але й зовнішніх безпекових компонентів, у першу чергу тих, що стосуються зброї та її застосування російськими військовими на території станції та біля неї.
Термінова деокупація та демілітаризація ЗАЕС – єдиний шлях, аби Європа могла спокійно спати і не боятись ядерних хмар у своєму небі".
Деталі: Галущенко зазначив, що 25 серпня ЗАЕС вперше в історії була повністю відключена від електромережі, що російські окупаційні війська обстрілами території навколо станції спровокували зміни в стабільності її роботи.
За словами міністра, від можливих катастрофічних наслідків світ убезпечив професіоналізм українських енергетиків.
"Наявність на ЗАЕС та біля неї російських військових, подальші дії яких не можна передбачити – це постійний тригер можливої ядерної катастрофи", – наголосив він.
Передісторія:
- З початку серпня почалися обстріли Запорізької атомної електростанції, яку росіяни захопили 4 березня і звідки ведуть вогонь по Нікополю, що розташований на іншому березі Каховського водосховища. Сторони звинувачують в обстрілах ЗАЕС одна одну. Обстріли загрожують ядерною катастрофою.
- 25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів, а "Енергоатом" – що причина в пожежах. Пізніше в МАГАТЕ повідомили, що ЗАЕС відновила з’єднання з четвертою лінією зв’язку із енергосистемою України, але всі 6 енергоблоків відключені.