Україна закликає МАГАТЕ й ООН приїхати на ЗАЕС і подивитися на зброю росіян

Міністр енергетики України Герман Галущенко закликає МАГАТЕ й ООН організувати спільну місію на Запорізьку атомну електростанцію для контролю ядерної безпеки та застосування зброї російськими військами на території ЗАЕС.

Джерело: Герман Галущенко у Facebook

Пряма мова: "Хочу ще раз звернутись до світової спільноти: спільна місія МАГАТЕ і ООН на ЗАЕС має мати мандат для дослідження не тільки норм забезпечення ядерної безпеки, але й зовнішніх безпекових компонентів, у першу чергу тих, що стосуються зброї та її застосування російськими військовими на території станції та біля неї.

Термінова деокупація та демілітаризація ЗАЕС – єдиний шлях, аби Європа могла спокійно спати і не боятись ядерних хмар у своєму небі".

Деталі: Галущенко зазначив, що 25 серпня ЗАЕС вперше в історії була повністю відключена від електромережі, що російські окупаційні війська обстрілами території навколо станції спровокували зміни в стабільності її роботи.

За словами міністра, від можливих катастрофічних наслідків світ убезпечив професіоналізм українських енергетиків.

"Наявність на ЗАЕС та біля неї російських військових, подальші дії яких не можна передбачити – це постійний тригер можливої ядерної катастрофи", – наголосив він.

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