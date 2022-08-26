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Украина призывает МАГАТЭ и ООН приехать на ЗАЭС и посмотреть на оружие россиян

Елена РощинаПятница, 26 августа 2022, 08:23
ЗАЭС, фото из Facebook Германа Галущенко

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призывает МАГАТЭ и ООН организовать совместную миссию на Запорожскую атомную электростанцию ​​для контроля ядерной безопасности и применения оружия российскими войсками на территории ЗАЭС.

Источник: Герман Галущенко в Facebook

Прямая речь: "Хочу еще раз обратиться к мировому сообществу: совместная миссия МАГАТЭ и ООН на ЗАЭС должна иметь мандат для исследования не только норм обеспечения ядерной безопасности, но и внешних компонентов безопасности, в первую очередь тех, которые касаются оружия и его применения российскими военными на территории станции и возле нее.

Срочная деоккупация и демилитаризация ЗАЭС – единственный путь, чтобы Европа могла спокойно спать и не бояться ядерных облаков в своем небе".

Детали: Галущенко отметил, что 25 августа ЗАЭС впервые в истории была полностью отключена от электросети, что российские оккупационные войска обстрелами территории вокруг станции спровоцировали изменения в стабильности ее работы.

По словам министра, от возможных катастрофических последствий мир обезопасил профессионализм украинских энергетиков.

"Наличие на ЗАЭС и возле нее российских военных, дальнейшие действия которых нельзя предусмотреть, – это постоянный триггер возможной ядерной катастрофы", – подчеркнул он.

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Предыстория:

  • С начала августа начались обстрелы Запорожской атомной электростанции, которую россияне захватили 4 марта и откуда ведут огонь по Никополю, расположенному на другом берегу Каховского водохранилища. Стороны обвиняют в обстрелах ЗАЭС друг друга. Обстрелы угрожают ядерной катастрофой.
  • 25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что это произошло после обстрелов, а "Энергоатом" – что причина в пожарах. Позже в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС возобновила соединение с четвертой линией связи с энергосистемой Украины, но все 6 энергоблоков отключены.

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Темы: ЗАЭСвойнаООНМАГАТЭ
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