Украина призывает МАГАТЭ и ООН приехать на ЗАЭС и посмотреть на оружие россиян

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призывает МАГАТЭ и ООН организовать совместную миссию на Запорожскую атомную электростанцию ​​для контроля ядерной безопасности и применения оружия российскими войсками на территории ЗАЭС.

Источник: Герман Галущенко в Facebook

Прямая речь: "Хочу еще раз обратиться к мировому сообществу: совместная миссия МАГАТЭ и ООН на ЗАЭС должна иметь мандат для исследования не только норм обеспечения ядерной безопасности, но и внешних компонентов безопасности, в первую очередь тех, которые касаются оружия и его применения российскими военными на территории станции и возле нее.

Реклама:

Срочная деоккупация и демилитаризация ЗАЭС – единственный путь, чтобы Европа могла спокойно спать и не бояться ядерных облаков в своем небе".

Детали: Галущенко отметил, что 25 августа ЗАЭС впервые в истории была полностью отключена от электросети, что российские оккупационные войска обстрелами территории вокруг станции спровоцировали изменения в стабильности ее работы.

По словам министра, от возможных катастрофических последствий мир обезопасил профессионализм украинских энергетиков.

ВИДЕО ДНЯ

"Наличие на ЗАЭС и возле нее российских военных, дальнейшие действия которых нельзя предусмотреть, – это постоянный триггер возможной ядерной катастрофы", – подчеркнул он.

Предыстория: