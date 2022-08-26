Хотя Россия добавила вертолетов у границ Украины, нагнетать не надо – ПС

Россия держит у границ Украины 400 самолетов и 360 вертолетов, ее вертолетные подразделения численно выросли, но в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины не видят причин для паники.

Источник: пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона

Прямая речь: "Россия не стягивает (самолеты и вертолеты к границе Украины – ред.), такое количество авиации было еще до вторжения. Были 450 самолетов и 250 вертолетов.

Несмотря на то, что уже уничтожено более 200 самолетов и более 200 вертолетов, Россия просто пополняет запасы авиации, которые были уничтожены нашими защитниками противовоздушной обороны, и таким образом несколько увеличила именно вертолетные подразделения, которые находятся вокруг украинских границ. В настоящее время они насчитывают 360 единиц: это 165 ударных вертолетов, остальные – военно-транспортные.

Здесь нагнетать словом "стягивание" не нужно. Эта авиационная техника была – и в соответствии с теми задачами, которые они себе ставят, проводится ротация и перемещение техники вокруг наших границ".

Детали: Так пресс-секретарь командования ПС ВСУ прокомментировал озвученную накануне информацию о том, что у границ Украины находятся более 400 боевых самолетов и 360 вертолетов.

Игнат подчеркнул, что Россия использует для атак на Украину десятки аэродромов и на своей территории, и на территории Беларуси, и на оккупированных территориях Украины.

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Он также предположил, что у России есть до 4 тысяч единиц различной авиатехники, а в Украине после развала СССР оставалась авиационная группировка более чем в 1 тысячу летательных аппаратов.

Однако производить в дальнейшем современную технику и оружие России будут мешать западные санкции, отметил Игнат.

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