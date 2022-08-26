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Лукашенко пригрозил Западу, что его самолеты уже могут нести ядерное оружие РФ

Ирина БалачукПятница, 26 августа 2022, 13:31
Лукашенко и Путин. Фото Белта

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские самолеты Су уже переоборудовали для того, чтобы они могли нести ядерное оружие, и добавил, что уже "определены цели" на случай провокации Запада против Беларуси.

Источник: белорусское госиздание Белта со ссылкой на Лукашенко, Беларускі Гаюн в Telegram

Прямая речь Лукашенко: "Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!".

Детали: По его словам, сейчас Запад в рамках операции "Атлантическая решимость" продолжает выгружать военную технику США, после чего вертолеты и оборудование перебросят в том числе и в страны Восточной Европы.

Прямая речь Лукашенко: "Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Пусть думают. Я их предупредил: не дай бог, какая-то серьезная провокация против Беларуси – цели у нас определены. Центры принятия решений – мы их знаем. Я не угрожаю никому. Они смотрят за нами, а мы смотрим за ними".

Детали: Самопровозглашенный президент Беларуси добавил, что если не власти в Европе, то военные "прекрасно понимают: обострять отношения с Беларусью нельзя, потому что это обострение отношений и с Союзным государством с ядерным оружием".

По информации "Беларуского Гаюна", речь может идти о переоборудовании под несение ядерного оружия штурмовиков Су-25, которые базируются в Лиде.
"Беларускі Гаюн" заметил, что сначала Белта, цитируя Лукашенко, писала о готовности нести ядерное оружие бомбардировщиками Су-24. Но потом исправила текст и оставила просто "самолеты Су".

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По данным "Беларуского Гаюна", Су-24 сняты с вооружения Беларуси 12 лет назад.

Предыстория:

  • 25 июня президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время передаст Беларуси комплексы "Искандер М", которые могут использовать баллистические и крылатые ракеты. Путин подчеркнул, что эти ракеты могут иметь ядерные боеголовки.
  • 30 июля Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заверял, что на тот момент на территории Беларуси не было складов с ядерным оружием.

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Темы: Лукашенкоядерное оружиеБеларусьРосcия
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