Лукашенко пригрозил Западу, что его самолеты уже могут нести ядерное оружие РФ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские самолеты Су уже переоборудовали для того, чтобы они могли нести ядерное оружие, и добавил, что уже "определены цели" на случай провокации Запада против Беларуси.

Источник: белорусское госиздание Белта со ссылкой на Лукашенко, Беларускі Гаюн в Telegram

Прямая речь Лукашенко: "Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!".

Детали: По его словам, сейчас Запад в рамках операции "Атлантическая решимость" продолжает выгружать военную технику США, после чего вертолеты и оборудование перебросят в том числе и в страны Восточной Европы.

Прямая речь Лукашенко: "Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Пусть думают. Я их предупредил: не дай бог, какая-то серьезная провокация против Беларуси – цели у нас определены. Центры принятия решений – мы их знаем. Я не угрожаю никому. Они смотрят за нами, а мы смотрим за ними".

Детали: Самопровозглашенный президент Беларуси добавил, что если не власти в Европе, то военные "прекрасно понимают: обострять отношения с Беларусью нельзя, потому что это обострение отношений и с Союзным государством с ядерным оружием".

По информации "Беларуского Гаюна", речь может идти о переоборудовании под несение ядерного оружия штурмовиков Су-25, которые базируются в Лиде.

"Беларускі Гаюн" заметил, что сначала Белта, цитируя Лукашенко, писала о готовности нести ядерное оружие бомбардировщиками Су-24. Но потом исправила текст и оставила просто "самолеты Су".

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По данным "Беларуского Гаюна", Су-24 сняты с вооружения Беларуси 12 лет назад.

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