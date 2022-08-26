З ким зіграє "Динамо" у Лізі Європи: у Стамбулі відбулось жеребкування

Київське "Динамо" отримало своїх суперників у груповому раунді Ліги Європи. Жеребкування турніру відбулося сьогодні у Стамбулі.

Джерело: результати жеребкування, сайт "Динамо" Київ"

Деталі: За підсумками жеребкування суперниками "Динамо" стали французький "Ренн", кіпрський АЕК та "Фенербахче".

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Вісім переможців груп вийдуть напряму до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць вийдуть у стикові матчі, де зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць вирушать до Ліги конференцій УЄФА та зіграють у стикових матчах із вісьмома клубами, які посіли другі місця на груповому етапі цього турніру.

Що було раніше:

23 серпня Київське "Динамо" з рахунком 0:3 програло португальській "Бенфіці" у другому матчі кваліфікації плей-оф Ліги чемпіонів і вилетіло з турніру.

Також раніше в Стамбул відбулося жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів сезону 2022/23. За результатами жеребкування "Шахтар" зіграє з "Реалом", "Лейпцигом" та "Селтіком".