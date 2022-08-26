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С кем сыграет "Динамо" в Лиге Европы: в Стамбуле состоялась жеребьевка

Станислав ПогориловПятница, 26 августа 2022, 15:31
скриншот

Киевское "Динамо" получило своих соперников в групповом раунде Лиги Европы. Жеребьевка турнира состоялась сегодня в Стамбуле.

Источник: результаты жеребьевки, сайт "Динамо" Киев"

Детали: По итогам жеребьевки соперниками "Динамо" стали французский "Ренн", кипрский АЕК и "Фенербахче".

Восемь победителей групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест выйдут в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест отправятся в Лигу конференций УЕФА и сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, занявшими вторые места на групповом этапе этого турнира.

Что предшествовало:

  • 23 августа киевское "Динамо" со счетом 0:3 проиграло португальской "Бенфике" во втором матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов и вылетело из турнира.
  • Также ранее в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов сезона 2022/23. По результатам жеребьевки в "Шахтер" сыграет с "Реалом", "Лейпцигом" и "Селтиком".

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Темы: футбол
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