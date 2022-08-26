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Лукашенко про "вітання" українцям: Люди хороші, а "нацики" – ті, хто згори

Олена РощінаП'ятниця, 26 серпня 2022, 16:16
Олександр Лукашенко, фото "Белта"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, що побажав українцям "мирного неба" попри атаки на них із Білорусі, бо прості люди – "свої", не "нацики". До останніх він відніс керівництво України.

Джерело: відповідь Лукашенка журналістам, відео з Telegram-каналу Пул Первого

Пряма мова: "Особисто у мене склалося дуже хороше, добре ставлення до українців – чи то західні, як їх "западенцями" називають… Нічого в них поганого немає. Ніякіі вони не "нацики".

"Нацики" – це ті, хто згори: починаючи від тих, хто там "шпиняється", курить, нюхає, п'є і потім патякає з екрану телевізора чи в інтернеті Ось це вони, якась частина. А люди – хороші. Це наші люди.

Тому я вважав за необхідне, як завжди, привітати український народ. А те, що там хтось оскаженів – точно як за Шольцем, я на це навіть уваги не звернув".

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Деталі: Лукашенко також заявив журналістам, що "суверенітет та незалежність Білорусі – речі непорушні", хто б що не казав.

Як бачимо, це не заважає йому повторювати риторику Кремля щодо українців і підігрувати Володимиру Путіну в війні. 

Передісторія:

  • 24 серпня Олександр Лукашенко, який надав територію Білорусі для наступу росіян на Україну та став спільником Володимира Путіна у війні, привітав народ України із Днем Незалежності. Він побажав українцям "мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".
  • Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав привітання Олександра Лукашенка клоунадою, яка матиме наслідки.
  • Міністерство оборони України побажало Лукашенкові "такого ж мирного неба... і возз'єднання з його добрими друзями Хусейном та Каддафі".

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Теми: ЛукашенкоБілорусьУкраїнавійна
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