Лукашенко про "вітання" українцям: Люди хороші, а "нацики" – ті, хто згори

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, що побажав українцям "мирного неба" попри атаки на них із Білорусі, бо прості люди – "свої", не "нацики". До останніх він відніс керівництво України.

Джерело: відповідь Лукашенка журналістам, відео з Telegram-каналу Пул Первого

Пряма мова: "Особисто у мене склалося дуже хороше, добре ставлення до українців – чи то західні, як їх "западенцями" називають… Нічого в них поганого немає. Ніякіі вони не "нацики".

"Нацики" – це ті, хто згори: починаючи від тих, хто там "шпиняється", курить, нюхає, п'є і потім патякає з екрану телевізора чи в інтернеті Ось це вони, якась частина. А люди – хороші. Це наші люди.

Тому я вважав за необхідне, як завжди, привітати український народ. А те, що там хтось оскаженів – точно як за Шольцем, я на це навіть уваги не звернув".

Олександр Лукашенко відзначився ще однією феєричною заявою, пояснюючи своє цинічне привітання з Днем Незалежності України на тлі війни, в якій він виступає на стороні Володимира Путіна.

Відео з Telegram Пул Первого. pic.twitter.com/K9nFVdshpF — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 26, 2022

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Деталі: Лукашенко також заявив журналістам, що "суверенітет та незалежність Білорусі – речі непорушні", хто б що не казав.

Як бачимо, це не заважає йому повторювати риторику Кремля щодо українців і підігрувати Володимиру Путіну в війні.

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