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Лукашенко о "поздравлении" украинцам: Люди хорошие, а "нацики" – те, кто сверху

Елена РощинаПятница, 26 августа 2022, 16:16
Александр Лукашенко, фото "Белта"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, что пожелал украинцам "мирного неба" несмотря на атаки на них из Беларуси, потому что простые люди – "свои", не "нацики". К последним он отнес руководство Украины. 

Источник: ответ Лукашенко журналистам, видео из Telegram-канала Пул Первого

Прямая речь: "Лично у меня сложились очень хорошие, добрые отношения к украинцам – будь то западные, как их "западенцами" называют… Ничего в них плохого нет. Никакие они не "нацики". 

"Нацики" – это те, кто сверху: начиная от тех, кто там "шпыняется", курит, нюхает, пьет и потом вякает с экрана телевизора или в интернете  Вот это они, какая-то часть. А люди – хорошие. Это – наши люди. 

Поэтому я счел необходимым, как всегда, поздравить украинский народ. А то, что там кто-то в бешенство пришел – точно как по Шольцу, я на это даже внимания не обратил". 

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Детали: Лукашенко также заявил журналистам, что "суверенитет и независимость Беларуси – вещи незыблемые", кто бы что ни говорил.

Как видно, это не мешает ему повторять риторику Кремля по отношению к украинцам и подигрывать Владимиру Путину в войне.

Предыстория: 

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Темы: ЛукашенкоБеларусьУкраинавойна
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