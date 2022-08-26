Росіяни приготували 10 хімлабораторій, щоб рятуватись від наслідків аварії на ЗАЕС – мер
П'ятниця, 26 серпня 2022, 16:46
Окупанти завезли до Мелітополя 10 хімічних лабораторій для порятунку від радіації свого військового керівництва у разі аварії на Запорізькій АЕС.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у коментарі каналу "Апостроф"
Деталі: За словами міського голови, йому стало відомо, що за допомогою цих хімлабораторій росіяни планують рятувати своїх офіцерів та генералів у разі радіаційних викидів на ЗАЕС.
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Як повідомив Федоров, зараз лабораторії розташовані на території одного з лікарняних закладів міста.
На його думку, це чергове підтвердження готовності Росії вчинити акт ядерного тероризму, спровокувавши на захопленій Запорізькій АЕС аварію з викидом радіації.
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Що передувало:
- У четвер 25 серпня внаслідок дій окупантів вперше в історії сталося повне відключення Запорізької атомної електростанції від енергомережі.
- Супутник зафіксував лісові пожежі поблизу ЗАЕС в окупованому Росією Енергодарі.