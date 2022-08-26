Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни приготували 10 хімлабораторій, щоб рятуватись від наслідків аварії на ЗАЕС – мер

Євген КізіловП'ятниця, 26 серпня 2022, 16:46
Ілюстартивне фото, Getty Images

Окупанти завезли до Мелітополя 10 хімічних лабораторій для порятунку від радіації свого військового керівництва у разі аварії на Запорізькій АЕС.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у коментарі каналу "Апостроф"

Деталі: За словами міського голови, йому стало відомо, що за допомогою цих хімлабораторій росіяни планують рятувати своїх офіцерів та генералів у разі радіаційних викидів на ЗАЕС.

Як повідомив Федоров, зараз лабораторії розташовані на території одного з лікарняних закладів міста.

На його думку, це чергове підтвердження готовності Росії вчинити акт ядерного тероризму, спровокувавши на захопленій Запорізькій АЕС аварію з викидом радіації.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • У четвер 25 серпня внаслідок дій окупантів вперше в історії сталося повне відключення Запорізької атомної електростанції від енергомережі.
  • Супутник зафіксував лісові пожежі поблизу ЗАЕС в окупованому Росією Енергодарі.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЗАЕСаваріяРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Тактична авіація уразила ППО росіян і скупчення ворога – ОК "Південь"

Зеленський розповів, що допоможе змінити ситуацію на фронті на користь України

На ЗАЕС до мережі підключили другий енергоблок

фотоНа Київщині чоловік розстріляв прапор України і погрожував поліцейським гранатою

Хакери виставили на продаж секретні військові документи, НАТО проводить оцінку – ЗМІ

фотоНардепа Бойка помітили у Чехії: кажуть, на лікуванні

Усі новини...

Підтримати "Українську правду" тепер можна на платформі Patreon

ЗАЕС
На ЗАЕС до мережі підключили другий енергоблок
Боррель назвав ситуацію довкола ЗАЕС "вкрай тривожною"
Держава закупила достатньо препарату для захисту в разі аварії на АЕС – Ляшко
Останні новини
04:40
Після ударів ЗСУ Росія виводить з Криму техніку і посилює ППО – аналітики
03:45
фотоЖінку і її двох дітей росіяни вбили на Запоріжжі – ОВА
02:46
Ворог ракетами вдарив по центру Харкова – мер
02:18
Пентагон уклав контракт на понад $182 млн на закупівлю NASAMS для України
01:40
Тактична авіація уразила ППО росіян і скупчення ворога – ОК "Південь"
01:18
Пораненого адвоката і бійця Масі Найєма виписали з лікарні
00:55
Дніпропетровщина: росіяни атакували громаду ракетами Х-22
00:12
На Донеччині подовжують комендантську годину
23:40
Польща купує у Південної Кореї майже 400 танків та САУ на суму $5,8 млрд
23:32
На Сумщині внаслідок ворожих обстрілів постраждало 4 мешканців
Усі новини...