Росіяни приготували 10 хімлабораторій, щоб рятуватись від наслідків аварії на ЗАЕС – мер

Окупанти завезли до Мелітополя 10 хімічних лабораторій для порятунку від радіації свого військового керівництва у разі аварії на Запорізькій АЕС.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у коментарі каналу "Апостроф"

Деталі: За словами міського голови, йому стало відомо, що за допомогою цих хімлабораторій росіяни планують рятувати своїх офіцерів та генералів у разі радіаційних викидів на ЗАЕС.

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Як повідомив Федоров, зараз лабораторії розташовані на території одного з лікарняних закладів міста.

На його думку, це чергове підтвердження готовності Росії вчинити акт ядерного тероризму, спровокувавши на захопленій Запорізькій АЕС аварію з викидом радіації.

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