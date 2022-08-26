Россияне приготовили 10 химлабораторий, чтобы спасаться от последствий аварии на ЗАЭС – мэр

Оккупанты завезли в Мелитополь 10 химических лабораторий для спасения от радиации своего военного руководства в случае аварии на Запорожской АЭС.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в комментарии каналу "Апостроф"

Детали: По словам городского головы, ему стало известно, что с помощью этих химлабораторий россияне планируют спасать своих офицеров и генералов в случае радиационных выбросов на ЗАЭС.

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Как сообщил Федоров, сейчас лаборатории расположены на территории одного из лечебных заведений города.

По его мнению, это очередное подтверждение готовности России совершить акт ядерного терроризма, спровоцировав на захваченной Запорожской АЭС аварию с выбросом радиации.

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