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Россияне приготовили 10 химлабораторий, чтобы спасаться от последствий аварии на ЗАЭС – мэр

Евгений КизиловПятница, 26 августа 2022, 16:46
Россияне приготовили 10 химлабораторий, чтобы спасаться от последствий аварии на ЗАЭС – мэр
Иллюстартивное фото, Getty Images

Оккупанты завезли в Мелитополь 10 химических лабораторий для спасения от радиации своего военного руководства в случае аварии на Запорожской АЭС.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в комментарии каналу "Апостроф"

Детали: По словам городского головы, ему стало известно, что с помощью этих химлабораторий россияне планируют спасать своих офицеров и генералов в случае радиационных выбросов на ЗАЭС.

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Как сообщил Федоров, сейчас лаборатории расположены на территории одного из лечебных заведений города.

По его мнению, это очередное подтверждение готовности России совершить акт ядерного терроризма, спровоцировав на захваченной Запорожской АЭС аварию с выбросом радиации.

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Что предшествовало:

  • В четверг 25 августа в результате действий оккупантов впервые в истории произошло полное отключение Запорожской атомной электростанции от энергосети.
  • Спутник зафиксировал лесные пожары вблизи ЗАЭС в оккупированном Россией Энергодаре.

Темы: ЗАЭСаварияРосcия
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