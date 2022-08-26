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Захисники ударами по Дар’ївському мосту на Херсонщині вивели його з ладу

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 серпня 2022, 17:32
Захисники ударами по Дар’ївському мосту на Херсонщині вивели його з ладу
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України поцілили Дар’ївський міст через річку Інгулець на Херсонщині, в результаті чого його експлуатація була зупинена.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, в тому числі по забезпеченню контролю над Дар᾽ївським мостом. Його експлуатація наразі зупинена".

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Що було раніше: Вдень 26 серпня пролунали вибухи в окупованому Херсоні, росіяни заявили, що працює ППО, але місцеві Telegram-канали публікують відео нових ударів по Антонівському мосту.

Теми: війнаХерсонська область
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