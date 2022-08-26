Захисники ударами по Дар’ївському мосту на Херсонщині вивели його з ладу

Збройні сили України поцілили Дар’ївський міст через річку Інгулець на Херсонщині, в результаті чого його експлуатація була зупинена.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, в тому числі по забезпеченню контролю над Дар᾽ївським мостом. Його експлуатація наразі зупинена".

Реклама:

Що було раніше: Вдень 26 серпня пролунали вибухи в окупованому Херсоні, росіяни заявили, що працює ППО, але місцеві Telegram-канали публікують відео нових ударів по Антонівському мосту.