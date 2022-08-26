Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Захисники ударами по Дар’ївському мосту на Херсонщині вивели його з ладу

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 серпня 2022, 17:32
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України поцілили Дар’ївський міст через річку Інгулець на Херсонщині, в результаті чого його експлуатація була зупинена.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, в тому числі по забезпеченню контролю над Дар᾽ївським мостом. Його експлуатація наразі зупинена".

Що було раніше: Вдень 26 серпня пролунали вибухи в окупованому Херсоні, росіяни заявили, що працює ППО, але місцеві Telegram-канали публікують відео нових ударів по Антонівському мосту.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаХерсонська область
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Після ударів ЗСУ Росія виводить з Криму техніку і посилює ППО – аналітики

Тактична авіація уразила ППО росіян і скупчення ворога – ОК "Південь"

Зеленський розповів, що допоможе змінити ситуацію на фронті на користь України

На ЗАЕС до мережі підключили другий енергоблок

фотоНа Київщині чоловік розстріляв прапор України і погрожував поліцейським гранатою

Хакери виставили на продаж секретні військові документи, НАТО проводить оцінку – ЗМІ

Усі новини...

Підтримати "Українську правду" тепер можна на платформі Patreon

війна
В Україні презентували Реєстр пошкодженого і знищеного майна
У Зеленського відповіли однопартійцям Шольца, які закликали зупинити допомогу Україні
СБУ схопила свого співробітника: агітував підлеглих перейти на бік загарбників
Останні новини
04:40
Після ударів ЗСУ Росія виводить з Криму техніку і посилює ППО – аналітики
03:45
фотоЖінку і її двох дітей росіяни вбили на Запоріжжі – ОВА
02:46
Ворог ракетами вдарив по центру Харкова – мер
02:18
Пентагон уклав контракт на понад $182 млн на закупівлю NASAMS для України
01:40
Тактична авіація уразила ППО росіян і скупчення ворога – ОК "Південь"
01:18
Пораненого адвоката і бійця Масі Найєма виписали з лікарні
00:55
Дніпропетровщина: росіяни атакували громаду ракетами Х-22
00:12
На Донеччині подовжують комендантську годину
23:40
Польща купує у Південної Кореї майже 400 танків та САУ на суму $5,8 млрд
23:32
На Сумщині внаслідок ворожих обстрілів постраждало 4 мешканців
Усі новини...