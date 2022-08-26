У Херсоні чутно вибухи, анонімні канали публікують відео ударів по мосту

Удар по Антонівському мосту. Фото з Telegram-каналу ХЕРСОН.НОВОСТИ.МЕЛИТОПОЛЬ

Вдень 26 серпня пролунали вибухи в окупованому Херсоні, росіяни заявили, що працює ППО, але місцеві Telegram-канали публікують відео нових ударів по Антонівському мосту.

Джерело: Суспільне, херсонські пабліки у Telegram, російське пропагандисте видання РИА Новости

Деталі: За даними РИА Новости, над Херсоном прозвучало близько 10 залпів ППО.

Про вибухи у Херсоні повідомляють українські та російські ЗМІ, а Telegram-канали публікують відео удару по Антонівському мосту. Відео РИА Новости pic.twitter.com/UOtwujpl81 August 26, 2022

Водночас в анонімних херсонських пабліках почали публікувати фото і відео нового удару по Антонівському мосту.

Передісторія:

У ніч на 27 липня у пабліках ширилися повідомлення й відео про удари по Антонівському мосту й роботу російських засобів ППО в окупованому Херсоні.

Після цього ставленик окупантів Кирило Стремоусов заявив, що Антонівський міст через Дніпро у Херсоні отримав пошкодження після атаки Збройних сил України. А відео з Антонівського мосту демонструвало великі пошкодження після удару ЗСУ у ніч проти 27 липня.

Згодом Збройні сили України повідомили, що 8 серпня завдали удару по Антонівському і Каховському мостам в Херсонській області.