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У Херсоні чутно вибухи, анонімні канали публікують відео ударів по мосту

Ірина БалачукП'ятниця, 26 серпня 2022, 14:25
У Херсоні чутно вибухи, анонімні канали публікують відео ударів по мосту
Удар по Антонівському мосту. Фото з Telegram-каналу ХЕРСОН.НОВОСТИ.МЕЛИТОПОЛЬ

Вдень 26 серпня пролунали вибухи в окупованому Херсоні, росіяни заявили, що працює ППО, але місцеві Telegram-канали публікують відео нових ударів по Антонівському мосту.

Джерело: Суспільне, херсонські пабліки у Telegram, російське пропагандисте видання РИА Новости

Деталі: За даними РИА Новости, над Херсоном прозвучало близько 10 залпів ППО.

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Водночас в анонімних херсонських пабліках почали публікувати фото і відео нового удару по Антонівському мосту.

Передісторія:

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Теми: Херсонвійнавибух
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