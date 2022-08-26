Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники ударами по Дарьевскому мосту на Херсонщине вывели его из строя

Станислав ПогориловПятница, 26 августа 2022, 17:32
Защитники ударами по Дарьевскому мосту на Херсонщине вывели его из строя
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины попали по Дарьевскому мосту через речку Ингулец на Херсонщине, в результате чего его эксплуатация была остановлена.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжено выполнение огневых задач, в том числе по обеспечению контроля над Дарьевским мостом. Его эксплуатация остановлена".

Реклама:

Что предшествовало: Днем 26 августа прогремели взрывы в оккупированном Херсоне, россияне заявили, что работает ПВО, но местные Telegram-каналы публикуют видео новых ударов по Антоновскому мосту.

Темы: войнаХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
война
Оккупанты заявили, что Украина снова пыталась атаковать Крымский мост
Цели в России за 1 500 км уже не проблема − Данилов
США пришлют в Украину первые снаряды с обедненным ураном – Reuters
Последние новости
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
Все новости...
Реклама: