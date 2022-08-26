Защитники ударами по Дарьевскому мосту на Херсонщине вывели его из строя

Вооруженные силы Украины попали по Дарьевскому мосту через речку Ингулец на Херсонщине, в результате чего его эксплуатация была остановлена.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжено выполнение огневых задач, в том числе по обеспечению контроля над Дарьевским мостом. Его эксплуатация остановлена".

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Что предшествовало: Днем 26 августа прогремели взрывы в оккупированном Херсоне, россияне заявили, что работает ПВО, но местные Telegram-каналы публикуют видео новых ударов по Антоновскому мосту.