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Перші листи від полонених прибули в Україну – Верещук

Катерина ТищенкоП'ятниця, 26 серпня 2022, 18:58
Ірина Верещук, фото МінТОТ

Днями до України прибула перша партія листів, написаних українськими військовополоненими своїм рідним.

Джерело: віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Telegram

Дослівно: "За Женевськими конвенціями наші військовополонені вправі надсилати та отримувати листи. Національне інформаційне бюро (НІБ) Мінреінтеграції розпочало відповідну роботу з організації листування наших військовополонених з їхніми рідними.

Днями до України прибула перша партія листів. НІБ працює над їх передачею рідним військовополонених".

Деталі: Верещук подякувала Міжнародному комітету Червоного Хреста за посередництво.

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Теми: полоненіВерещук
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