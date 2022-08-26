Перші листи від полонених прибули в Україну – Верещук

Днями до України прибула перша партія листів, написаних українськими військовополоненими своїм рідним.

Джерело: віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Telegram

Дослівно: "За Женевськими конвенціями наші військовополонені вправі надсилати та отримувати листи. Національне інформаційне бюро (НІБ) Мінреінтеграції розпочало відповідну роботу з організації листування наших військовополонених з їхніми рідними.

Днями до України прибула перша партія листів. НІБ працює над їх передачею рідним військовополонених".

Деталі: Верещук подякувала Міжнародному комітету Червоного Хреста за посередництво.