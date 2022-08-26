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Первые письма от пленных прибыли в Украину – Верещук

Катерина ТищенкоПятница, 26 августа 2022, 18:58
Первые письма от пленных прибыли в Украину – Верещук
Ирина Верещук, фото МинТОТ

На днях в Украину прибыла первая партия писем, написанных украинскими военнопленными своим родным.

Источник: вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram

Дословно: "По Женевским конвенциям наши военнопленные вправе отправлять и получать письма. Национальное информационное бюро (НИБ) Минреинтеграции начало соответствующую работу по организации переписки наших военнопленных с их родными.

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На днях в Украину прибыла первая партия писем. НИБ работает над их передачей родным военнопленных".

Детали: Верещук поблагодарила Международный комитет Красного Креста за посредничество.

Темы: пленныеВерещук
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