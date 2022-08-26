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Боррель назвав ситуацію довкола ЗАЕС "вкрай тривожною"

"Європейська правда"П'ятниця, 26 серпня 2022, 20:00
Боррель назвав ситуацію довкола ЗАЕС вкрай тривожною
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель вимагає від РФ забезпечити безперешкодний ремонт ліній електропередачі та повне підключення Запорізької АЕС до української енергомережі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ситуація навколо Запорізької АЕС залишається надзвичайно тривожною.

Росія повинна забезпечити безперешкодний ремонт пошкоджених ліній електропередач і повне підключення до української електромережі.

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Експерти МАГАТЕ мають нарешті бути допущені до поїздки на об’єкт" - написав Боррель у Twitter.

25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів, а "Енергоатом" – що причина в пожежах. Пізніше в МАГАТЕ повідомили, що ЗАЕС відновила з’єднання з четвертою лінією зв’язку із енергосистемою України, але всі 6 енергоблоків відключені. 

Теми: ЄСЗАЕС
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