Боррель назвав ситуацію довкола ЗАЕС "вкрай тривожною"

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель вимагає від РФ забезпечити безперешкодний ремонт ліній електропередачі та повне підключення Запорізької АЕС до української енергомережі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Situation around #ZaporizhzhiaNuclearPowerPlant remains extremely concerning.



Russia must ensure unhindered repair of damaged power lines and full reconnection to the Ukrainian electricity grid. @iaeaorg experts must finally be allowed to travel to the facility. Реклама: August 26, 2022

"Ситуація навколо Запорізької АЕС залишається надзвичайно тривожною.

Росія повинна забезпечити безперешкодний ремонт пошкоджених ліній електропередач і повне підключення до української електромережі.

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Експерти МАГАТЕ мають нарешті бути допущені до поїздки на об’єкт" - написав Боррель у Twitter.

25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів, а "Енергоатом" – що причина в пожежах. Пізніше в МАГАТЕ повідомили, що ЗАЕС відновила з’єднання з четвертою лінією зв’язку із енергосистемою України, але всі 6 енергоблоків відключені.