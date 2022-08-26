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Боррель назвал ситуацию вокруг ЗАЭС "крайне тревожной"

"Европейская правда"Пятница, 26 августа 2022, 20:00
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель требует от РФ обеспечить беспрепятственный ремонт линий электропередачи и полное подключение Запорожской АЭС к украинской энергосети.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается очень тревожной.

Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт поврежденных линий электропередач и полное подключение к украинской электросети.

Эксперты МАГАТЭ должны быть наконец допущены к поездке на объект" - написал Боррель в Twitter.

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25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что это произошло после обстрелов, а "Энергоатом" – что причина в пожарах. Позже в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС возобновила соединение с четвертой линией связи с энергосистемой Украины, но все 6 энергоблоков отключены.

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Темы: ЕСЗАЭС
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