Боррель назвал ситуацию вокруг ЗАЭС "крайне тревожной"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель требует от РФ обеспечить беспрепятственный ремонт линий электропередачи и полное подключение Запорожской АЭС к украинской энергосети.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Situation around #ZaporizhzhiaNuclearPowerPlant remains extremely concerning.



Russia must ensure unhindered repair of damaged power lines and full reconnection to the Ukrainian electricity grid. @iaeaorg experts must finally be allowed to travel to the facility.

