Росія перекидає в Крим партію важкої військової техніки – ЗМІ
Російські окупанти вирішили перевезти до Криму важку військову техніку – ешелон з танками, гаубицями і САУ помітили на залізничній станції Тамань, що біля в'їзду на Керченський міст з боку Росії.
Джерело: Крим.Реалії з посиланням на читачів, СтратКом ЗСУ у Telegram
Деталі: Очевидці помітили на залізничних платформах інженерно-саперні машини, зокрема інженерну машину розгородження ІМР-1 на базі танка Т-55, 152-мм дивізійні самохідні гаубиці 2С19 "Мста-С" (за класифікацією НАТО – M1990 "Farm") та 122-мм полкові самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика".
Також в ешелоні є танки Т-72 та Т-80, бойові машини піхоти, вантажні автомобілі, зокрема, і на базі ракетних тягачів.
У складі військового ешелону також були криті вагони та цистерни з паливом.
СтратКом ЗСУ опублікував також відео Крим. Реалії, на якому видно багато військової техніки на залізниці.
Біля Керченського мосту помітили велику колону важкої техніки росіян – такни, гаубиці і САУ перекидають до Криму. Відео Крим. Реалії pic.twitter.com/MMWR74VpmK— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 27, 2022ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- Раніше Інститут вивчення війни (ISW) припустив, що Росія передислоковує військову техніку з Криму після ударів ЗСУ, а також посилює ППО окупованого півострова.
- Ще раніше видання Business Insider з посиланням на секретний звіт НАТО повідомило, що Росія вирішила вивезти з окупованого Криму десять своїх винищувачів після вибухів у Криму, за якими, ймовірно, стоять українські сили.