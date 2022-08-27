Росія перекидає в Крим партію важкої військової техніки – ЗМІ

Російські окупанти вирішили перевезти до Криму важку військову техніку – ешелон з танками, гаубицями і САУ помітили на залізничній станції Тамань, що біля в'їзду на Керченський міст з боку Росії.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на читачів, СтратКом ЗСУ у Telegram

Деталі: Очевидці помітили на залізничних платформах інженерно-саперні машини, зокрема інженерну машину розгородження ІМР-1 на базі танка Т-55, 152-мм дивізійні самохідні гаубиці 2С19 "Мста-С" (за класифікацією НАТО – M1990 "Farm") та 122-мм полкові самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика".

Також в ешелоні є танки Т-72 та Т-80, бойові машини піхоти, вантажні автомобілі, зокрема, і на базі ракетних тягачів.

У складі військового ешелону також були криті вагони та цистерни з паливом.

СтратКом ЗСУ опублікував також відео Крим. Реалії, на якому видно багато військової техніки на залізниці.

Біля Керченського мосту помітили велику колону важкої техніки росіян – такни, гаубиці і САУ перекидають до Криму. Відео Крим. Реалії pic.twitter.com/MMWR74VpmK ВІДЕО ДНЯ August 27, 2022

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