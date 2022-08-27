Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия перебрасывает в Крым партию тяжелой военной техники – СМИ

Ирина БалачукСуббота, 27 августа 2022, 10:46
Россия перебрасывает в Крым партию тяжелой военной техники – СМИ
Скриншот из видео

Российские оккупанты решили перевезти в Крым тяжелую военную технику – эшелон с танками, гаубицами и САУ заметили на железнодорожной станции Тамань возле въезда на Керченский мост со стороны России.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на читателей, СтратКом ВСУ в Telegram

Детали: Очевидцы заметили на железнодорожных платформах инженерно-саперные машины, в том числе инженерную машину разграждения ИМР-1 на базе танка Т-55, 152-мм дивизионные самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С" (по классификации НАТО – M1990 "Farm") и 122-мм полковые самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика".

Реклама:

Также в эшелоне есть танки Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты, грузовые автомобили, в частности, и на базе ракетных тягачей.

В составе военного эшелона были крытые вагоны и цистерны с топливом.

Стратком ВСУ опубликовал также видео Крым. Реалии, где видно много военной техники на железной дороге.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

Темы: Крымроботавойнаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Крым
Оккупационный суд оставил без изменений приговор крымскому татарину за перевод средств в Украину
Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем
Россия готовит новую волну мобилизации в Крыму – представительство президента
Последние новости
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
Все новости...
Реклама: