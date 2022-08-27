Россия перебрасывает в Крым партию тяжелой военной техники – СМИ
Российские оккупанты решили перевезти в Крым тяжелую военную технику – эшелон с танками, гаубицами и САУ заметили на железнодорожной станции Тамань возле въезда на Керченский мост со стороны России.
Источник: Крым.Реалии со ссылкой на читателей, СтратКом ВСУ в Telegram
Детали: Очевидцы заметили на железнодорожных платформах инженерно-саперные машины, в том числе инженерную машину разграждения ИМР-1 на базе танка Т-55, 152-мм дивизионные самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С" (по классификации НАТО – M1990 "Farm") и 122-мм полковые самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика".
Также в эшелоне есть танки Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты, грузовые автомобили, в частности, и на базе ракетных тягачей.
В составе военного эшелона были крытые вагоны и цистерны с топливом.
Стратком ВСУ опубликовал также видео Крым. Реалии, где видно много военной техники на железной дороге.
Біля Керченського мосту помітили велику колону важкої техніки росіян – такни, гаубиці і САУ перекидають до Криму. Відео Крим. Реалії pic.twitter.com/MMWR74VpmK— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 27, 2022
Предыстория:
- Ранее Институт изучения войны (ISW) предположил, что Россия передислоцирует военную технику из Крыма после ударов ВСУ, а также усиливает ПВО оккупированного полуострова.
- Еще ранее издание Business Insider со ссылкой на секретный отчет НАТО сообщило, что Россия решила вывезти из оккупированного Крыма десять своих истребителей после взрывов в Крыму, за которыми, вероятно, стоят украинские силы.