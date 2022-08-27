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Росія проводить потужну інформаційну спецоперацію проти України – Данілов

Ірина БалачукСубота, 27 серпня 2022, 14:33
Олексій Данілов. Фото РНБО

Росія проводить потужну інформаційну спецоперацію проти України та її військово-політичного керівництва, зокрема, проти президента Володимира Зеленського, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Джерело: РНБО

Деталі: За словами Данілова, один з наративів, який просуває роспропаганда, – що нібито світ втомився від війни в Україні.

Також секретар РНБО наголосив, що влада з першого дня широкомасштабного російського вторгнення працює як єдина команда, і щоденно на зустрічах і нарадах напрацьовує важливі управлінські рішення.

Данілов підкреслив, що нинішню війну у жодному разі не можна "заморозити", оскільки "Росія рано чи пізно все одно зазіхатиме на нашу землю".

Пряма мова секретаря РНБО: "У цій війні у кожної країни свої інтереси, але необхідно не допустити умовного "Мінська-3", цього не сприйматиме наше суспільство".

Деталі: Данілов також додав, що українці платять дуже велику ціну у цій війні, тому з Путіним не можна домовлятися.

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"Зараз йдеться про всю Європу. Україна – це рубіж, і якби ми 24 лютого не дали відсіч російській агресії, то їх танки були б вже у Варшаві, Вільнюсі та інших містах Європи", – підсумував Данілов.

Передісторія: 

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Теми: ДаніловРосіявійна
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