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Россия проводит мощную информационную спецоперацию против Украины – Данилов

Ирина БалачукСуббота, 27 августа 2022, 14:33
Алексей Данилов. Фото СНБО

Россия проводит мощную информационную спецоперацию против Украины и ее военно-политического руководства, в частности против президента Владимира Зеленского, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Источник: СНБО

Детали: По словам Данилова, один из нарративов, продвигаемых роспропагандой, – что мир якобы устал от войны в Украине.

Также секретарь СНБО отметил, что власти с первого дня широкомасштабного российского вторжения работают как единая команда и ежедневно на встречах и совещаниях нарабатывают важные управленческие решения.

Данилов подчеркнул, что нынешнюю войну ни в коем случае нельзя "заморозить", поскольку "Россия рано или поздно все равно будет посягать на нашу землю".

Прямая речь секретаря СНБО: "В этой войне у каждой страны свои интересы, но необходимо не допустить условного "Минска-3", это не будет воспринимать наше общество".

Детали: Данилов также добавил, что украинцы платят очень большую цену в этой войне, поэтому с Путиным нельзя договариваться.

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"Сейчас речь идет о всей Европе. Украина – это рубеж, и если бы мы 24 февраля не дали отпор российской агрессии, то их танки были бы уже в Варшаве, Вильнюсе и других городах Европы", – подытожил Данилов.

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Темы: ДаниловРосcиявойна
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